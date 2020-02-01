В ДНР сообщили о возможном срыве переговоров в Минске из-за провокации ВСУ

Контрснайперская группа спецназа ГУР МОУ заброшена под Горловку, в связи с чем в Донецке опасаются срыва запланированных на среду в Минске переговоров из-за возможной провокации противника.По данным Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики, в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины, используемой в зоне Операции объединённых сил (ООС) на Донбассе, была срочно переброшена тактическая контрснайперская группа «ТЕРЕК», входящая в 3-й отдельный полк спецназа Главного управления разведки ВСУ. Подразделения 58-ой мотопехотной бригады преимущественно дислоцированы на Горловском направлении.Также разведке оборонного ведомства ДНР стало известно, что командир 58-й ОМПБр полковник Дмитрий Кащенко приказал привести в повышенную боевую готовность танковую роту одного из батальонов своего соединения.Как отметил официальный представитель Управления НМ ДНР, есть вероятность провокаций с украинской стороны накануне заседания Трёхсторонней контактной группы, намеченного на среду 26 февраля в белорусской столице. Целью провокации может быть обвинение в адрес Народной милиции в срыве мирного урегулирования вооружённого конфликта.Разведке Народной милиции стало известно о хищении украинскими военнослужащими в зоне ООС оружия и боеприпасов. Установлено, что сотрудники СБУ в течение минувших суток провели контрольные закупки, по итогам которых четверо военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ были задержаны при попытке незаконной реализации двух единиц стрелкового оружия и боеприпасов к ним.У двоих из задержанных были найдены наркотические вещества. Из-за учащения инцидентов с хищением оружия и боеприпасов из 128-й ОГШБр, командир соединения полковник Олег Гончарук объявил о полном запрете на визиты к подчинённым «волонтёрских» организаций — украинских и иностранных.Напомним, ранее депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что украинские военнослужащие в зоне ООС деморализованы, не чувствуя себя «освободителями» или «защитниками». По его сведениям, более половины личного состава соединений ВСУ на Донбассе постоянно ожидают наступления со стороны Народной милиции ЛДНР, которое не происходит, что выматывает военнослужащих, в то время как другая их часть ждёт приказа об атаке, также не поступающем.Георгий Евстигнее