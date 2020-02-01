Мнение: Крым и Донбасс встали в очередь за украинским трезубцем

Более 950 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, получили украинский биометрический паспорт для выезда за границу. Еще 150 тысяч человек зарегистрировано на территории Крыма и Севастополя. Об этом со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины сообщают немецкие СМИ.Издание отмечает, что биометрические паспорта для выезда за границу украинцам выдаются с 2015 года, а с 2017 обладатели таких паспортов могут посещать страны ЕС без виз, но только с туристическими целямиПонятно, что граждане ДНР и ЛНР, не имеющие на руках украинских загранпаспортов, такой возможности были лишены, как и вообще возможности выехать из республик по местным паспортам до тех пор, как в 2017-м году Россия начала признавать их документы. А в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. 17 июля процедура была упрощена для всех украинцев из Донецкой и Луганской областей.В первый год российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР, российские власти ежедневно получают по 1−1,5 тысячи заявок на гражданство от жителей республик.Тем не менее, если сопоставить цифры, возникают вопросы.— Прежде, чем хвататься за голову от каких-либо цифр, надо понять, в чём сущность проблемы, — отмечает— А она в том, что никаких других документов для выезда за границу, кроме украинских, жители республик Донбасса до начала лета 2019 года получить не могли в принципе: Россия начала выдавать свои паспорта там фактически чуть более полугода назад.Теперь давайте посмотрим на это явление под другим углом. В какие страны можно поехать с паспортом ДНР или ЛНР? Правильно, только в Россию, Абхазию и Южную Осетию. Негусто. А в какие страны можно непосредственно из республик Донбасса поехать с внутренним украинским паспортом? Опять только в Россию, Абхазию и Южную Осетию, причём в две последние — только при наличии штампа о прописке на территории бывших Донецкой и Луганской областей.Даже в Белоруссию транзитом через Россию уже не пропустят: для пересечения границы с третьим государством нужен заграничный паспорт, даже если в каждое из них по отдельности можно въехать по внутреннему. Иными словами, как ни крути, но без заграничного паспорта в современном мире не обойтись…— Если учесть что в ДНР и ЛНР суммарно проживает более четырёх миллионов человек, то этот показатель весьма близок к среднему проценту обладателей загранпаспортов в России и на Украине. Почему именно средний показатель? Да потому, что в приграничных регионах этот показатель может быть выше в три-четыре раза, а где-нибудь в глубине территории — во столько же раз ниже. Хотя в ближайшее время обеспеченность граждан Украины загранпаспортами резко возрастёт по причине того, что украинская погранслужба с 1 марта прекратит выпускать выезжающих в Россию по внутренним паспортам. Правда, на жителей ДНР и ЛНР это ограничение не распространяется.— Если жителям ДНР и ЛНР считать отдельными государствами и свои республики, и Россию с Украиной, то масштабы заграничных поездок возросли в разы. Если же брать всё, что расположено подальше, то на большинстве направлений наблюдается сильный спад, хотя количество едущих отдыхать в Абхазию очень сильно возросло: отдых на морских курортах в прифронтовом Приазовье стоит дороже не только Абхазии, но и Турции.Кстати, пару часов назад проходил мимо офиса туристической фирмы (да, в ДНР они работают, хотя их число по сравнению с довоенными временами значительно поубавилось), так «горящая» путёвка на неделю в Турцию в четырёхзвёздочный отель с полным пансионом стоит всего 127 долларов США: за такие деньги проблематично отдохнуть что в России, что на Украине.А мы ещё не брали во внимание деловые поездки, которые тоже никуда не исчезли. Также мы не брали во внимание выезжающих на заработки: например, Польша стала весьма привлекательным местом для гастарбайтеров, и, надо сказать, Россия ей сильно проигрывает по целому ряду позиций. Например, в Польше иностранцу гораздо проще, чем в России, получить разрешение на работу, оформить вначале «часовый и сталый побыт» — аналоги наших разрешения на временное проживание и вида на жительство.Кроме того, там практически везде платят «белую» зарплату, а гастарбайтеры могут претендовать на пенсию: для сравнения вспомним сколько в России получающих жалованье в конвертах даже среди её граждан. И это тоже влияет на умонастроения едущих на заработки.— Это примерно шестая часть жителей полуострова, но в Крыму другая проблема: при подаче документов на визы целый ряд стран требует доказательства того, что едешь в гости и не собираешься перебираться к ним на ПМЖ. Для этого надо предъявить справки о зарплате, трудовые контракты, документы на недвижимость, выписки из банковского счёта. А теперь вопрос: как отреагируют иностранные чиновники на то, что все эти бумаги были выписаны в Крыму, чьё воссоединение с Россией с их стороны не получило признания? Правильно, штампом об отказе в визе и занесением в чёрные списки. Зато биометрический украинский загранпаспорт не только освобождает их от головной боли при получении виз, но и от необходимости получать сами визы: между Украиной и странами Евросоюза поездки безвизовые.— Отказ от украинского паспорта при вступлении в российское гражданство не предусмотрен. Просто жители Донбасса всё чаще начнут в заграничных поездках пользоваться российскими паспортами, которые совершенно естественным образом вытеснят из оборота украинские документы.По мнению, приведенные цифры нуждаются в доскональной проверке.— Действительно ли выдано такое количество и действительно ли выдано жителям республик Донбасса, а не подконтрольных украинским войскам районов Донецкой и Луганской областей. Население обеих республик Донбасса составляет, по примерным подсчетам, 3,5−4 млн. человек. 950 тысяч биометрических паспортов — безусловно, много. Но не уверен в правдивости этой цифры.— Многие жители ДНР-ЛНР пользуются украинскими паспортами, главным образом как раз для поездок за рубеж. Это массовое явление. По крайней мере, до начала массовой выдачи российских паспортов, которая стартовала в минувшем году. Причины для поездок разные. В основном — поиск работы.Сейчас у все большего количества жителей ДНР-ЛНР оказывается сразу три паспорта: украинский, донбасский и российский. Украинский биометрический паспорт помогает, как было сказано выше, совершать поездки за рубеж. Но, безусловно, прогресс в выдаче российских паспортов изменит ситуацию. Украинскими паспортами станут пользоваться реже.— Несколько месяцев назад в украинских СМИ всплыла информация о «сливе» данных жителей Донбасса, подавших заявление на получение российских паспортов. Я прокомментировал эту новость следующим образом: в республиках Донбасса «работает» многочисленная украинская агентура. Которая широко представлена в государственных органах ДНР-ЛНР. Необходима чистка аппарата от украинских агентов влияния в ДНР, ЛНР и Республике Крым, включая высшее руководство республик. Уверен, что подобные «сливы» будут продолжаться. Значит безопасность людей по-прежнему под угрозой.Дмитрий Родионо