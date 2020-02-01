В Северодонецке рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом



Об этом рассказала начальник отдела Департамента здравоохранения ОГА Татьяна Верескун, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По ее словам, 6 февраля подразделение сформировало план мероприятий и оперативный штаб по предотвращению занесению и распространению на территорию Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Председателем штаба определен директор Департамента Валентин Шкорубский, среди членов комиссии: заведующая вирусологической лабораторией ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Елена Жемчугова, генеральный директор КП «Луганская областная» Фармация Север «Любовь Герасименко, эксперты и сотрудники структурного подразделения ОГА.

Планируется проведение заседания оперативного штаба с приглашением представителей таможни, ГСЧС, других структур по обсуждению совместных планов мероприятий реагирования.

Также определены госпитальные базы для оказания медицинской помощи лицам, которым подтвержден диагноз — инфекционное отделение Рубежанской городской больницы, Луганская областная детская клиническая больница и резервные больницы — инфекционные отделения Северодонецкой и Старобельской больниц.

Направлено обращение в Центр общественного здоровья МЗ Украины о необходимости в средствах индивидуальной защиты для обеспечения данных больниц.

Татьяна Верескун отметила, что для врачей-инфекционистов, эпидемиологов и медицинских сестер проведен учебный тренинг по теме: «Коронавирусная инфекция. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении больного, который соответствует определению случая 2019-nCoV». Кроме того, запланированы тренинги для врачей терапевтического профиля.

Подытоживая информацию Татьяна Верескун отметила, что по состоянию на 25 февраля в Луганской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Новости Региона - Сегодня, 13:15 69 На Луганщине не выявлено случаев заболевания коронавирусом.Об этом рассказала начальник отдела Департамента здравоохранения ОГА Татьяна Верескун, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.По ее словам, 6 февраля подразделение сформировало план мероприятий и оперативный штаб по предотвращению занесению и распространению на территорию Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.Председателем штаба определен директор Департамента Валентин Шкорубский, среди членов комиссии: заведующая вирусологической лабораторией ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Елена Жемчугова, генеральный директор КП «Луганская областная» Фармация Север «Любовь Герасименко, эксперты и сотрудники структурного подразделения ОГА.Планируется проведение заседания оперативного штаба с приглашением представителей таможни, ГСЧС, других структур по обсуждению совместных планов мероприятий реагирования.Также определены госпитальные базы для оказания медицинской помощи лицам, которым подтвержден диагноз — инфекционное отделение Рубежанской городской больницы, Луганская областная детская клиническая больница и резервные больницы — инфекционные отделения Северодонецкой и Старобельской больниц.Направлено обращение в Центр общественного здоровья МЗ Украины о необходимости в средствах индивидуальной защиты для обеспечения данных больниц.Татьяна Верескун отметила, что для врачей-инфекционистов, эпидемиологов и медицинских сестер проведен учебный тренинг по теме: «Коронавирусная инфекция. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении больного, который соответствует определению случая 2019-nCoV». Кроме того, запланированы тренинги для врачей терапевтического профиля.Подытоживая информацию Татьяна Верескун отметила, что по состоянию на 25 февраля в Луганской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Новости Региона - Сегодня, 13:15 69

Метки: {keywords}