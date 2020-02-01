«Лугансквода» на два дня прекратила подачу воды потребителям Свердловска
«Лугансквода» в связи с ремонтными работами 25 февраля прекратила подачу воды в Свердловск.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В связи с проведением ремонтных работ 25 февраля с 9.00 ориентировочно до 24.00 будет временно приостановлена работа магистрального водовода «Молодогвардейская насосная станция третьего подъема — Свердловск», в связи с чем будет прекращена подача воды жителям Свердловска», — говорится в сообщении.
После завершения ремонта специалисты выполнят промывку и заполнение водовода согласно технологическому регламенту, возобновить водоснабжение планируется к вечеру 26 февраля.
«Лугансквода» просит жителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 13:11 78
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В связи с проведением ремонтных работ 25 февраля с 9.00 ориентировочно до 24.00 будет временно приостановлена работа магистрального водовода «Молодогвардейская насосная станция третьего подъема — Свердловск», в связи с чем будет прекращена подача воды жителям Свердловска», — говорится в сообщении.
После завершения ремонта специалисты выполнят промывку и заполнение водовода согласно технологическому регламенту, возобновить водоснабжение планируется к вечеру 26 февраля.
«Лугансквода» просит жителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 13:11 78
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