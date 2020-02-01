Более 870 тыс. жителей ЛНР за пять лет приняли участие в Днях экологической безопасности

Более 870 тыс. жителей Республики за пять лет приобщились к участию в Днях экологической безопасности. Об этом в ходе круглого стола в Луганске сообщила начальник отдела организационной работы управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Светлана Никитенко.

Она напомнила, что Дни экологической безопасности проводятся в Республике ежегодно с 1 по 30 апреля, начиная с 2015 года.

"В акции за все это время, за пять лет, приняли участие 874 тысячи человек, посажено 111 тысяч деревьев, ликвидировано 6 203 мусорные свалки, очищено от мусора 590 километров берегов водоемов, создано 17 парков", - сообщила представитель ведомства.

Кроме того, в рамках акции "Очистим Республику от мусора", также проводимой в Республике, начиная с 2015 года, было благоустроено более 4 тыс. га территорий парков, алей, скверов, очищено от мусора 668 км берегов рек, ликвидировано более 2 тыс. стихийных мусорных свалок. Всего в акции приняли участие 400 тыс. жителей ЛНР.

Также начальник отдела напомнила, что в 2019 году экологами реализовывались утвержденные распоряжениями главы ЛНР Леонида Пасечника план организации мероприятий по улучшению санитарного и экологического состояния рек Лугань, Ольховая и Луганчик, а также план мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод Республики.

25 февраля — Луганск