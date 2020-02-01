Зеленский своим заявлением показал безразличие к жителям обстреливаемого ВСУ Донбасса – ОД

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс государства, тем самым показав безразличие к жителям обстреливаемых вооруженными силами Украины (ВСУ) ЛНР и ДНР. Об этом ЛИЦ заявил руководитель Кировского исполкома территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Александр Коржан.

Он рассказал, что киевские силовики в очередной раз обстреляли территорию ЛНР из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

"Зеленский, сидя в Киеве, где не летают снаряды над головой, заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс государства. Конечно, на этом клоуне обострение ситуации в Донбассе никак не отразится, но оно отражается на мирных жителях, которые вынуждены слушать артиллерию", - отметил Коржан.

"Подобными заявлениями Зеленский вновь показывает, что ему без разницы, в какой ситуации находятся люди. Почему-то он не заявил, что обстрелы – это ужасно и их нужно останавливать, а высказался о них так, будто ничего не произошло", - подчеркнул руководитель исполкома.

Коржан сказал, что Зеленский много говорит, но совершенно ничего не делает, и этой тенденции он придерживается еще с того дня, когда его избрали президентом Украины.

"Жители ЛНР и ДНР продолжают жить в условиях войны в ожидании того, что Зеленский это поймет и выполнит свои обещания и хотя бы попытается реализовать Минские соглашения", - подытожил он.

25 февраля — Луганск