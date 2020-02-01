Луганская молодежная библиотека презентовала экологический проект Library Planet

Круглый стол "В гармонии с природой", посвященный экологическому просвещению, состоялся в Луганской молодежной библиотеке. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.

В работе круглого стола приняли участие представители властей Республики, ведущие специалисты в области экологии, студенческая молодежь, представители общественных организаций и волонтеры.

В рамках мероприятия были подведены итоги программы по экологическому просвещению "Природа. Экология. Молодежь", действующей в Луганской молодежной библиотеке с 2017 года, а представители библиотек с разных территорий Республики поделились своим опытом работы в этом направлении.

Также с целью продолжения деятельности по формированию экологической культуры молодежи Луганской молодежной библиотекой был представлен проект Library Planet.

"Совместно с экологами, студентами экологической кафедры (Луганского национального) университета имени Владимира Даля мы будем проводить мероприятия, в которых будем наглядно рассказывать детям о таких вещах, как сортировка мусора, об озеленении, о том, как сделать наш город лучше, зеленее, красивее и внести свой вклад в экологическую обстановку хотя бы нашей Республики. Мы нацелены на очень большие высоты и хотим что-то практически сделать для города", - рассказала о сути проекта библиотекарь отдела информации и поддержки молодежных инициатив Луганской молодежной библиотеки Екатерина Голубничая.

"Также мы будем проводить различные флешмобы, акции на экологическую тематику, культурно-просветительские мероприятия. Кроме того, в рамках проекта у нас запланирован конкурс творческих работ на экологическую тематику", - добавила она.

Библиотекарь уточнила, что реализовывать экологической проект планируется в течение года, а при успешном выполнении поставленных задач он будет пролонгирован и на следующий.

Кроме того, для поиска дополнительных предложений по воплощению экологической инициативы ее авторы провели среди участников круглого стола мозговой штурм.

"Наверное, многие могут задаться вопросом: экология и библиотека – почему они сейчас стоят рядом? Я могу сказать, что современная библиотека сейчас должна живо реагировать на все социальные проблемы. А проблемы экологии сейчас стоят на передовых уровнях, - отметила главный специалист отдела искусств и художественного образования управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Валерия Ковинева. - Молодежная библиотека должна обязательно продумывать формы и методы работы с молодежью, потому что молодежь является самой активной частью населения, от которой по сути и зависит решение этих вопросов".

Депутат Народного Совета ЛНР Александра Коваленко напомнила присутствующим, что в Республике реализуется концепция государственной политики в сфере экологической безопасности и рационального природопользования на период до 2023 года, утвержденная главой ЛНР Леонидом Пасечником, а парламент ведет постоянную работу по совершенствованию законодательства в сфере природопользования и экологической безопасности.

"Действительно, мы привыкли и зачастую уже закрываем глаза и на засоренность, и на переполненные мусорные баки, и на места отдыха где-то на местных реках, полянах. Действительно, есть угроза, - констатировала депутат. - Но начинается все, как ни банально звучит, но с семьи, с воспитания, прежде всего, а уже потом образовательные учреждения далее закладывают эту очень нужную базу для наших детей".

Завершением работы круглого стола стало обсуждение резолюции.

25 февраля — Луганск