Зеленский проведением мелких пиар-акций пытается вернуть рейтинговые показатели – МП

Президент Украины Владимир Зеленский проведением мелких пиар-акций пытается вернуть рейтинговые показатели. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Молодежного парламента (МП) ЛНР Дмитрий Никитенко.

"То, что украинцы перестают верить Зеленскому, уже ни для кого не секрет. Мелкие пиар-акции не спасают украинского президента, потому что как бы он ни старался казаться хорошим руководителем, его действия говорят об обратном. Можно создавать видимость бурной деятельности, но не ее результатов, которые на Украине на сегодняшний день отсутствуют напрочь", - сказал он.

Никитенко рассказал, что Зеленский обещал прекратить войну в Донбассе, но конфликт разгорелся еще сильнее, вместо экономического роста Украина "провалилась в еще более глубокую долговую яму", ведь за время своего президентства Зеленский набрал кредитов более чем на 1 млрд долларов , тем самым "превратив Украину в источник сверхприбылей для международных финансовых спекулянтов".

"Что уж говорить, если даже украинские пленные, с таким пафосом освобожденные в конце 2019 года, до сих пор не получили обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен. Спрашивается, зачем же тогда обещать, если знаешь, что неспособен сдержать данного слова? Наверное, только затем, чтобы хоть на время вернуть себе такие желанные рейтинговые показатели, за которые он, что раньше, что сейчас, собственно, и получает дивиденды от своих западных хозяев, а народ потерпит, ему не привыкать быть обманутым и ободранным до нитки", - подытожил зампредседателя Молодежного парламента.

25 февраля — Луганск