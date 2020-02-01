Комбат ВСУ привлек ветеринара для лечения подорвавшегося бойца – Народная милиция

Командир батальона одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), привлек ветеринара для лечения подорвавшегося при установке инженерного боеприпаса военнослужащего, чтобы скрыть факт очередной небоевой потери. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"От нашего источника стало известно, что 24 февраля в ходе проведения работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Новотошковское при установке инженерного боеприпаса подорвался боевик 93-й отдельной механизированной бригады рядовой Корейбов. Военнослужащий нарушил требования безопасности и не отошел на безопасное расстояние от места предполагаемого подрыва, в результате чего получил минно-взрывную травму", – отметил он.

Осадчий добавил, что "с целью сокрытия факта небоевых потерь от вышестоящего командования и родственников пострадавшего командир батальона приказал поместить раненого военнослужащего в медицинскую роту, в которой отсутствуют квалифицированные специалисты, способные помочь пострадавшему".

"Для оказания помощи командование батальона привлекло гражданского ветеринара с соседней животноводческой фермы", – уточнил представитель Народной милиции.

"Доклад о происшествии в штаб соединения не производился. В случае смерти Корейбова командир батальона планирует представить потерю как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР", – отметил он.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 февраля — Луганск