Укомплектованность 59-й бригады ВСУ в зоне "ООС" составляет 48% - Народная милиция

Укомплектованность 59-й бригады ВСУ, несущей службу в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), составляет 48%. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в связи с низким уровнем морально-психологического состояния личного состава ВСУ подразделения, находящиеся в зоне "ООС", испытывают острую нехватку кадров. В настоящее время укомплектованность бригад не превышает 60%.

"По полученной информации от наших источников, в 59-ю мотопехотную бригаду прибыла группа офицеров штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север". В ходе проверки было установлено, что укомплектованность бригады личным составом составляет 48%", - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики подчеркнул, что усугубляет положение стремительный рост количества не желающих продлевать контракты бойцов.

"За истекшие полгода в этом соединении отказались продолжить службу 357 военнослужащих, срок контрактов которых истек", - сказал он.

Ранее он сообщал, что подразделения бригад ВСУ в зоне "ООС" укомплектованы на 50%.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 февраля — Луганск