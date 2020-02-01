Падение рейтинга Зеленского связано с его лживыми обещаниями о мире в Донбассе – активист

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского обусловлено невыполнением его предвыборных обещаний о прекращении войны в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Андрей Уразгильдеев.

"Падение рейтинга Владимира Зеленского очевидно. Это же подтверждают данные опроса, проведенного (Украинским) центром (экономических и политических исследований имени Александра) Разумкова: рейтинг нового президента упал почти на 30% за такой короткий период", – отметил он.

"Люди, которые отдали свои голоса за "слугу народа", поверили его желанию вернуть мир. Но вот прошло некоторое время после выборов, и теперь, когда обстрелы только усиливаются, все поняли, что все это было очередным номером шоумена. Многие считают, что опять пошли в неправильном направлении, и уровень недоверия ожидаемо вырос", – сказал Уразгильдеев.

Профсоюзный активист добавил, что "также падению рейтинга этого недополитика способствуют его постоянная ложь и десятки невыполненных обещаний".

"Такими темпами Украина не только безвозвратно потеряет Донбасс, но и продолжит свое территориальное разделение", – подчеркнул он.

25 февраля — Луганск