ВСУ разместили бронетехнику в жилых массивах в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику в жилых массивах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зоне ответственности 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое отмечено размещение трех боевых бронированных машин. В зоне ответственности 72-й бригады в населенном пункте Орехово нашей разведкой выявлен один бронетранспортер и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина, размещенная в населенном пункте Александрополье", - рассказал Осадчий.

Он также напомнил, что военнослужащие ВСУ с помощью станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Орехово с целью сокрытия размещенной военной техники.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 февраля — Луганск