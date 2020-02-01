Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии и Хорватии

«Речь идет о молодом человеке. Болезнь протекает легко. В настоящее время он чувствует себя хорошо», – цитирует ТАСС Пленковича.

Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердились в Австрии, еще один человек госпитализирован в Хорватии.По информации телерадиокорпорации ORF, случаи заболевания выявлены в Тироле. У обоих зараженных небольшая температура, передает РИА «Новости».По предварительным данным, один из зараженных прибыл в Австрию из итальянской Ломбардии. Больные доставлены в инфекционное отделение больницы Инсбрука.Одновременно с тем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом на территории республики.По информации национальной газеты «Ютарни лист», заразившийся находится в больнице.Напомним, число умерших от последствий заболеваний, вызванных короновирусом, в Италии накануне достигло семи.Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере Италии превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.В Китае число жертв коронавируса достигло 2 тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек.