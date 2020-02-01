Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии и Хорватии

Sergey Сегодня, 16:002Новости
Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии и Хорватии

Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердились в Австрии, еще один человек госпитализирован в Хорватии.
По информации телерадиокорпорации ORF, случаи заболевания выявлены в Тироле. У обоих зараженных небольшая температура, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, один из зараженных прибыл в Австрию из итальянской Ломбардии. Больные доставлены в инфекционное отделение больницы Инсбрука.
Одновременно с тем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом на территории республики.
«Речь идет о молодом человеке. Болезнь протекает легко. В настоящее время он чувствует себя хорошо», – цитирует ТАСС Пленковича.

По информации национальной газеты «Ютарни лист», заразившийся находится в больнице.
Напомним, число умерших от последствий заболеваний, вызванных короновирусом, в Италии накануне достигло семи.
Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере Италии превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.
В Китае число жертв коронавируса достигло 2 тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: