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Активисты проекта "Волонтер" передали помощь нуждающимся жителям Красного Луча (ФОТО)

root Сегодня, 17:150Новости
Активисты проекта "Волонтер" передали помощь нуждающимся жителям Красного Луча (ФОТО)
Активисты проекта "Волонтер" передали помощь нуждающимся жителям Красного Луча (ФОТО)


Активисты проекта "Волонтер" передали помощь нуждающимся жителям Красного Луча (ФОТО)




Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь семьям из Красного Луча, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.
Продуктовые наборы получили 25 краснолучских семей, члены которых принимали участие в защите ЛНР в 2014-2015 годах.
"Сегодня мы выдавали помощь той категории людей, чьи семьи на этот момент оказались в трудной жизненной ситуации. Здоровья вам, благополучия и, самое главное, долгожданного мира", – отметила руководитель исполнительного комитета Краснолучского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анна Малахова.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
25 февраля — Луганск

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