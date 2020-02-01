Активисты проекта "Волонтер" передали помощь нуждающимся жителям Красного Луча (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь семьям из Красного Луча, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.Продуктовые наборы получили 25 краснолучских семей, члены которых принимали участие в защите ЛНР в 2014-2015 годах."Сегодня мы выдавали помощь той категории людей, чьи семьи на этот момент оказались в трудной жизненной ситуации. Здоровья вам, благополучия и, самое главное, долгожданного мира", – отметила руководитель исполнительного комитета Краснолучского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анна Малахова.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.25 февраля — Луганск