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Столичный русский драмтеатр приглашает жителей Луганщины на премьеру комедии "Лес"

Sergey Сегодня, 17:150Новости
Столичный русский драмтеатр приглашает жителей Луганщины на премьеру комедии "Лес"
Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева 28 и 29 февраля приглашает жителей Республики и гостей из временно подконтрольных Украине районов Луганщины на премьеру комедии "Лес". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.
"Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева 28 и 29 февраля приглашает жителей ЛНР и гостей из подконтрольных Киеву районов Луганщины на премьеру комедии "Лес" по пьесе Александра Островского", – говорится в сообщении.
Режиссером-постановщиком спектакля выступил режиссер из Йошкар-Олы Сергей Васин.
"На сцене зритель сможет увидеть взаимоотношения людей совершенно несхожих взглядов, занимающих абсолютно разные ступени на социальной лестнице. Здесь и отношения двух молодых людей, и страсть немолодой, но богатой помещицы к юному гимназисту-недоучке, и интриги, которые плетут два бродячих артиста. Все эти хитросплетения объединены чувством, которое испокон веков является главным жизненным стимулом для каждого человека – любовью", – отметили в театре.
Начало спектаклей 28 февраля – в 17.00, 29 февраля – в 16.00.
Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспеаева расположен по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 9а.
Касса театра работает в будние дни с 10.00 до 17.45, а в выходные – с 09.30 до 16.30. Дополнительную информацию можно получить по телефону (0642) 50-11-43.
25 февраля — Луганск

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