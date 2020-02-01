Акция "75 добрых дел для ветерана" стартовала в Алчевске

Акция по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны "75 добрых дел для ветерана" стартовала в Алчевске по инициативе администрации города. Об этом сообщили в управлении информационной политики мэрии.

"В Алчевске по инициативе главы администрации города Натальи Пятковой стартовала акция "75 добрых дел для ветерана", которая призвана помочь ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, окружить их заботой и теплом в благодарность за право на жизнь, которое они нам подарили 75 лет назад", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что акция направлена на решение бытовых проблем участников боевых действий, ветеранов трудового фронта, им будет оказываться и социальная поддержка.

"В Алчевске проживает 31 участник боевых действий, их жилищные условия были обследованы, выявлен ряд проблем, которые необходимо решить. Среди них – восстановление сетей водоснабжения и водоотведения, электропроводки, замена сантехнического оборудования, установка поручней в ванной комнате, ремонт комнат", - отметили в управлении информполитики.

"Всего проблемы есть по 11 адресам, по пяти работы уже выполнены. Остальные – на жестком контроле администрации города. При этом к выполнению ремонтов с большим энтузиазмом подключились работники коммунального предприятия "АЖЭО", - уточнили в мэрии.

Молодежь города также высказала готовность присоединиться к акции. В частности, ученики Алчевского строительного колледжа при Донбасском государственном техническом университете (ДонГТУ) помогут в поклейке обоев в квартирах ветеранов. Ученики школ Алчевска также присоединились к проведению акции, посетив в преддверии 23 февраля ветеранов на дому.

"Кроме этого, для ветеранов объявлена акция по медицинскому обследованию. К тем, кому уже сложно самостоятельно передвигаться, бригады врачей приходят на дом. Желающие получить лечение будут направлены в Луганск, при этом город доставит ветеранов туда и назад удобным транспортом", - сообщили в администрации.

В мэрии призвали жителей Алчевска присоединиться к акции и оказать ветеранам посильную помощь.

"Это наше внимание и забота в адрес ветеранов Великой Отечественной войны – то немногое, что мы можем сделать для них в благодарность за Победу. В память о страшных лишениях, которые они пережили в годы Великой Отечественной войны, за тяжелый труд в послевоенные годы", - подчеркнула глава администрации Алчевска.

25 февраля — Луганск