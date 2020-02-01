Глава Краснодонской горрайадминистрации поздравил с 95-летием ветерана войны Софию Брееву (ФОТО)

Глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поздравил с 95-летним юбилеем участницу боевых действий Великой Отечественной войны Софию Брееву. Об этом сообщили в горрайонной администрации."23 февраля свой 95-летний юбилей отметила участница боевых действий Великой Отечественной войны София Трофимовна Бреева. С юбилеем ветерана поздравили глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко и директор Краснодонского комплексного центра социального обслуживания населения (предоставления социальных услуг) Светлана Шавлай", – говорится в сообщении."Мы искренне гордимся поколением победителей, внесших неоценимый вклад в общую победу над врагом. Ваше самоотверженное служение Родине, как в военное, так и в мирное время, навсегда останется для всех нас образцом нравственности, чести, любви к своей земле. Ваш жизненный путь – пример мужества, стойкости и верности долгу. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни", – обратился к юбилярше Козенко.В горрайонной администрации отметили, что во время войны Бреева была фронтовым шофером."На полуторке она проехала немало километров военных дорог: транспортировала бойцов на фронт, а раненых – в госпиталь, подвозила продукты и боеприпасы. Было нелегко, однако Софии Трофимовне удалось выдержать все испытания. Ее по праву можно назвать истинным патриотом, ведь в Великой Победе над фашизмом есть и ее личный вклад", – рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района.25 февраля — Луганск