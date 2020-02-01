Жители Перевальщины собрали для защитников ЛНР более 1,5 т гуманитарной помощи (ФОТО)

Жители Перевальского района в рамках акции "Напиши письмо солдату" собрали для защитников Республики более 1,5 т гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Акция, к которой присоединились все неравнодушные жители региона, была организована по инициативе Перевальского теротделение ОД "Мир Луганщине"."На протяжении 20 дней в исполком Перевальского теротделения участники приносили свои письма и посылки. К акции присоединились самые маленькие жители района, дети делали открытки своими руками, рисовали рисунки и плакаты, адресованные нашим защитникам. Взрослые передавали солдатам на передовую продукты питания, средства личной гигиены и теплые вещи. За несколько дней было собрано более 1 500 килограмм гуманитарной помощи", - рассказали в пресс-службе.Акция завершилась 21 февраля, в этот день исполкомом были приняты последние письма и посылки, а с 22 по 25 февраля помощь передали четырем воинским частям Народной милиции ЛНР."Украина нас никогда не поймет. Для них мы террористы и сепаратисты. А мы просто хотим жить, и наши ребята на передовой пытаются всеми силами нас защитить. Люди Донбасса это прекрасно понимают и гордятся нашими ребятами, поэтому мы им помогаем и будем помогать всегда", – отметила жительница поселка Фащевка Ирина."Спасибо огромное организаторам акции и всем, кто принял участие в этом мероприятии. Нам очень приятно ощущать поддержку от жителей Перевальского района. Для нас это очень значимо, ведь в каждом письме, в каждой посылке чувствуется частица души наших единомышленников", – сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР Дмитрий.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.25 февраля — Луганск