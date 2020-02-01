Сотрудники МЧС ЛНР за выходные спасли трех бездомных животных

Сотрудники МЧС ЛНР за выходные спасли из различных ситуаций трех бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 21 февраля в 14.31 в службу 101 Алчевска поступило сообщение о том, что на улице Кирова на пруду "Больничный" под лед провалилась собака. Случайные очевидцы рассказали, что это случилось у них на глазах в 20 м от берега. К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №19 в составе начальника караула Игоря Яковлева, командира отделения Евгения Ильева, пожарного-спасателя Богдана Голобородько.

"Они положили на лед трехколенную пожарную лестницу и поползли к животному. Собака, изо всех сил пытаясь спастись, образовала вокруг себя полынью радиусом около четырех метров и уже совершенно выбилась из сил. Евгений Ильев схватил несчастное животное в ту секунду, когда оно уже ушло под воду, а весу в нем было, по словам пожарного, около 25 кг. Спасатели привезли собаку в часть, укутали, отогрели, накормили. Первое время от пережитого шока и переохлаждения она не могла ходить, а через два дня, придя в себя, сама покинула своих спасителей", - рассказали в пресс-службе.

В тот же день в Кировске еще одна собака провалилась в подвальное помещение полуразрушенного здания бывшего шахтного двора на улице Челюскинцев. В службу 101 обратился случайный прохожий.

"В спасении собаки приняли участие сотрудники пожарно-спасательной части №20 начальник караула Сергей Сирик, командир отделения Вячеслав Радиков, пожарные-спасатели Александр Коровин и Артур Сергеев. Установили лестницу-палку, спустились на глубину около 3,5 метров. Подвал был достаточно просторным, поэтому пришлось потрудиться, чтобы поймать испуганное животное, накинув на него пожарную кошму. Собака при падении не пострадала и, оказавшись на поверхности, быстро убежала от пожарных. Операция по ее спасению заняла около получаса", - сообщили в МЧС.

24 февраля луганским спасателям пришлось снимать с дерева кота. За помощью в МЧС обратились жители квартала 50 лет Октября.

"Со слов неравнодушных граждан: они обращались в разные службы, но откликнулись только сотрудники МЧС. На место происшествия прибыл дежурный караул части специальной пожарной техники в составе командира отделения-водителя Алексея Нещерета, старшего пожарного-спасателя Сергея Сухаревского, пожарного-спасателя Евгения Дибижи. Кот находился на уровне четвертого этажа. Его спасение осложнялось быстро наступавшей темнотой и сильными порывами ветра, от которых тополь угрожающе раскачивался в разные стороны. Но для настоящих профессионалов нет нерешаемых задач. При помощи автолестницы через 23 минуты кот был благополучно доставлен на землю целым и невредимым", - рассказали в Министерстве.

В ведомстве отметили, что во всех трех случаях животные были бездомными, "но это не остановило спасателей, которые приходят на помощь всем, кто в ней нуждается независимо от статуса".

Ранее сотрудники МЧС ЛНР не раз приходили на выручку братьям меньшим.

Так, краснолучские спасатели вытащили из приямка здания бездомную собаку.

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В сентябре 2017 года спасатели Ровеньков помогли козе выбраться из трехметровой бетонной ямы, в которую она угодила, убегая от собаки, а специалисты МЧС извлекли из 10-метрового колодца в поселке Елино провалившуюся туда стельную корову, проходившая в темное время суток операция заняла девять часов.

25 февраля — Луганск