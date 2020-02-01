Слуга двух господ

Президент Зеленский стал на счет «раз!» исполнять желания Рината Ахметова. Игорь Коломойский от злости кусает себе локти. Хоть бы раз Вова так отстаивал возвращение ему «Привата», как он открыто лоббирует интересы энергетической империи Рината Леонидовича «ДТЭК». Специально для демонстрации нового актива экс-донецкого олигарха в лице ручного президента собрали «всеукраинское совещание работников угольной промышленности». В лучших традициях советской эпохи: президиум с солидными людьми в мундирах «угольщиков» (а есть и такие), актив шахтеров и заслуженные люди в зале, немного «соросятины» из правительства в лице Алексея Оржеля (министр энергетики), пресса, камеры. Все как положено.Речь Зеленскому писали в компании «ДТЭК» с небольшой литературной редактурой в Офисе президента. Владимир просто блестяще исполнил все хотелки Рината Леонидовича. Ведь на чем базируется империя олигарха? На угле, тепловых электростанциях и прочих достижениях эпохи пара. И Зеленский с ходу поставил задачу перед Оржелем, стеснительно теребящим голубую папочку, «немедленно ограничить импорт угля и электроэнергии». Было слышно, как завыл Игорь Валерьевич: «Клоун, сссс…а!!!». В чем прикол? Все просто: Коломойский владеет небольшими ферросплавными заводиками стоимостью в миллиарды долларов, которые жрут до фига электроэнергии. Ринат пролоббировал принятие закона о «рынке электроэнергетики», суть которого сводится к тому, что в Украине не может быть другой электроэнергии, кроме электричества Ахметова. Оно производится по старинке, из экологически чистого угля, который контрабандой доставляется из ДНР и ЛНР под видом национального достояния. Фактический монополизм «ДТЭК» привел к подорожанию электроэнергии. Игорь Валерьевич сказал: да на хер такое надо, давайте импортировать электричество из России, так дешевле встанет. С помощью постоянного представителя президента в Кабмине Андрея Геруса Коломойский провернул комбинацию с импортом «электричества агрессора». На рынке появился новый игрок, цены упали, настроение Коломойского улучшилось. И тут Ахметов дал команду своему «боевому пиарасу» Олегу Ляшко за скромное вознаграждение отрихтовать табло Герусу. Ляшко, который после пролета на выборах в Раду перебивается случайными половыми и политическими связями, блестяще выполнил заказ. Размазал Геруса прямо в ВИП-зале аэропорта «Борисполь». Возбудили уголовное дело, но все замяли. Зеленский уволил опозоренного «боевым пиарасом» Ахметова Геруса с должности постпреда Кабмина. А схема с российским электричеством продолжала действовать. Ринат Леонидович несет убытки. Вроде монополия на рынке у него, однако цены падают. Поэтому он предложил Зеленскому клубный самолет для показательной эвакуации украинцев по всему миру. Ну и еще сформировал пакет предложений, о котором мы рассказали в предыдущем материале («Прикладная ахметология»). И все заработало! Президент поручает немедленно заблокировать импорт электроэнергии. Первым делом надо создавать условия для национального производителя. Не считая «Энергоатома», он один. Это Ринат Леонидович. С атомными блоками Ахметов порешал. Они не конкуренты. Там хозяйничают американцы, а здесь ринатовские менеджеры. Как-то разошлись краями. Мечты, как говорится, сбываются.Та же фигня с запретом на импорт «иностранного угля». Справедливости ради отметим, что как такового импорта никогда и не было. При Порошенко для маскировки схемы «Роттердам+» периодически пригоняли баржи с углем то из братской Пенсильвании, то из ЮАР. У меня даже сложилось впечатление, что это одна и та же баржа. Возможно, так и было. Прикол в том, чтобы убедить лохов покупать уголь из РФ, ДНР и ЛНР по цене чисто роттердамского. Уголь сжигается на тепловых станциях Ахметова, получается винтажное электричество, а прибыль делится с текущим президентом. На тот момент в этой роли выступал Петр Алексеевич Порошенко. Схема была выстроена филигранно: полученная прибыль с каждой тонны угля в размере $30 отмывалась через структуры «ДТЭК» и ICU (Гонтарева, Порошенко, Пасенюк). Это сотни миллионов «чистых» долларов!И вот президент поменялся. Примерно восемь месяцев Зеленский стеснялся, вел какие-то игры с Коломойским и вот сегодня дебютировал в роли «ручной болонки» Рината Леонидовича. Можно поздравить Ахметова с приобретением задешево такого «актива». Прямо на совещании Зеленский сообщает о создании координационного центра трансформации угольной отрасли во главе с бывшим менеджером Ахметова, а ныне вице-премьером Шмыгалем. Вы понимаете, да? Еще будет восстановлен Госкомитет угольной промышленности, что позволит Ринату Леонидовичу автономно управлять отраслью. Схема «Роттердам+» получила новую крышу в лице Зеленского. Не думаю, что средства станут поступать на личные банковские счета действующего главы государства. Он как бы «стоит над олигархами». Пока. Десятки миллионов долларов пойдут на пиаровское обеспечение Зеленского и на содержание его партии, а также оплату избирательных кампаний. Это на порядок меньшие суммы по сравнению с теми, которые выжал из Рината Петр Алексеевич. Ну что вы хотите… Лох.Александр Зубченко