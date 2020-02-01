Уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске на 6% ниже эпидпорога – СЭС

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 6% ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

"У нас в данный момент заболеваемость населения на шесть процентов ниже эпидемического порога", – отметил он.

"Пока школьники были на карантине, существенно снизилась заболеваемость среди лиц школьного возраста – на 60%. То есть карантинные мероприятия дали свой эффект, что позволило возобновить учебный процесс. Ситуацию будем отслеживать", – рассказал Гаврик.

И.о. главврача добавил, что сотрудники СЭС ведут профилактическую работу на предприятиях и в организациях города для предупреждения развития эпидемических осложнений по гриппу и ОРВИ.

"Проводим также обработку общественного транспорта, общественных зданий", – отметил он.

"В целом эпидситуация стандартная. 16 проб воды за неделю исследовали – все без отклонений", – проинформировал медик.

Напомним, администрация Луганска приняла решение о возобновлении с 25 февраля учебного процесса в столичных школах, прерванного в связи с карантином из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся.

В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 22 февраля.

По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска.

Ранее Гаврик отмечал, что лечебные учреждения и аптеки Луганска готовы к оказанию медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

Кроме того, он информировал, что по состоянию на 23 декабря 30200 луганчан прошли бесплатную вакцинацию против гриппа.

Городской детский иммунолог, заведующая отделением педиатрии Луганской городской детской поликлиники № 2 Валентина Бондаренко сообщала, что в учреждениях здравоохранения и образования Луганска проходит кампания по вакцинации детей против гриппа.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко информировала, что 86-й конвой МЧС России в числе другого доставил в Республику противогриппозную вакцину.

25 февраля — Луганск