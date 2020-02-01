Декларирование-2020: В НАПК сообщили важную деталь для переселенцев
Внутренне перемещенные лица должны указывать место регистрации согласно отметке в паспорте.
Место фактического проживания внутренне перемещенного лица, указанное в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица, не является местом его регистрации. Поэтому переселенцы должны указывать сведения о зарегистрированном месте жительства в паспорте. Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.
«Субъекты декларирования, которые являются внутренне перемещенными лицами в блоке полей — «Зарегистрированное место жительства» отмечают сведения о зарегистрированном месте жительства согласно отметке в паспорте гражданина Украины (другом документе).
В блоке полей — «Место фактического проживания или почтовый адрес, по которому Национальное агентство по предупреждению коррупции может отправлять корреспонденцию субъекту декларирования» такие субъекты отмечают адрес фактического места жительства по состоянию на конец отчетного периода или почтовый адрес для получения корреспонденции от Национального агентства», — говорится в сообщении НАПК. Новости Украины - Сегодня, 19:14 175
Место фактического проживания внутренне перемещенного лица, указанное в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица, не является местом его регистрации. Поэтому переселенцы должны указывать сведения о зарегистрированном месте жительства в паспорте. Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.
«Субъекты декларирования, которые являются внутренне перемещенными лицами в блоке полей — «Зарегистрированное место жительства» отмечают сведения о зарегистрированном месте жительства согласно отметке в паспорте гражданина Украины (другом документе).
В блоке полей — «Место фактического проживания или почтовый адрес, по которому Национальное агентство по предупреждению коррупции может отправлять корреспонденцию субъекту декларирования» такие субъекты отмечают адрес фактического места жительства по состоянию на конец отчетного периода или почтовый адрес для получения корреспонденции от Национального агентства», — говорится в сообщении НАПК. Новости Украины - Сегодня, 19:14 175
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