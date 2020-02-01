Прогноз погоды в Луганске на 26 февраля
В Луганске завтра, 26 февраля ночью и днем — без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -4 +1ºС, днем +4 +9ºС. Ветер юго-западный — 7 — 12 м/сек. Усиление скорости ветра до 15-24 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +16,6 ºС в 1995 году
минимальная
-28,5 ºС в 1945 году.
Народный календарь: 26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, «укротителя страстей». Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.
Погода в Луганске - Сегодня, 18:17 184
Температура воздуха: ночью -4 +1ºС, днем +4 +9ºС. Ветер юго-западный — 7 — 12 м/сек. Усиление скорости ветра до 15-24 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +16,6 ºС в 1995 году
минимальная
-28,5 ºС в 1945 году.
Народный календарь: 26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, «укротителя страстей». Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.
Погода в Луганске - Сегодня, 18:17 184
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