Синоптики прогнозируют 26 февраля в ЛНР до 8 градусов тепла, без осадков

Температура воздуха в ЛНР 26 февраля будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем, местами ожидаются штормовые порывы ветра, на дорогах гололедица, без осадков. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 25 февраля до 21.00 26 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градуса мороза, днем – 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит минус 2-4 градуса ночью и плюс 4-6 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до плюс 5-7 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 февраля зафиксировали в 1945 году – минус 28,5 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1995 году – плюс 16,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 26 февраля – 06.36, время захода – 18.35. Продолжительность светового дня составит 11 часов 59 минут.

По предварительному прогнозу, днем 27 февраля местами ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, температура воздуха повысится на 4-6 градусов. 28 февраля ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, температурный фон понизится.

25 февраля — Луганск