В Луганске маршрутка сбила женщину, водитель скрылся с места ДТП
В Луганске водитель маршрутки сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу, 22 февраля.
«Гражданин 1982 года рождения, управляя автомобилем «СПВ-20» Рута на пешеходном переходе, в районе перекрестка улиц Советская и Годуванцева г.Луганска совершил наезд на пешехода, гражданку 2003 года рождения, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.
«В результате ДТП пострадавшая с ушибами и ссадинами госпитализирована в Луганскую городскую больницу. Подозреваемый задержан, автомобиль помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. По данному факту проводится проверка», — заявили в пресс-службе. Происшествия - Сегодня, 21:42 37
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу, 22 февраля.
«Гражданин 1982 года рождения, управляя автомобилем «СПВ-20» Рута на пешеходном переходе, в районе перекрестка улиц Советская и Годуванцева г.Луганска совершил наезд на пешехода, гражданку 2003 года рождения, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.
«В результате ДТП пострадавшая с ушибами и ссадинами госпитализирована в Луганскую городскую больницу. Подозреваемый задержан, автомобиль помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. По данному факту проводится проверка», — заявили в пресс-службе. Происшествия - Сегодня, 21:42 37
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