Данилов заявил, что в Киеве есть списки жителей Луганска, получивших российские паспорта



Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

Данилов отметил, что по его данным паспорта РФ на Донбассе получили около 156 тысяч граждан.



«Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта», — отметил он.

Новости Украины - Сегодня, 21:35 94 В распоряжении Совета нацбезопасности и обороны Украины есть списки жителей Донбасса, которые уже получили российские паспорта.Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net.Данилов отметил, что по его данным паспорта РФ на Донбассе получили около 156 тысяч граждан.«Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта», — отметил он.Новости Украины - Сегодня, 21:35 94

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