Главный санитарный врач Луганска рассказал о реальном уровне заболеваемости вирусными инфекциями в городе
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 6% ниже эпидемического порога.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«У нас в данный момент заболеваемость населения на шесть процентов ниже эпидемического порога», — отметил он.
«Пока школьники были на карантине, существенно снизилась заболеваемость среди лиц школьного возраста — на 60%. То есть карантинные мероприятия дали свой эффект, что позволило возобновить учебный процесс. Ситуацию будем отслеживать», — рассказал Гаврик.
И.о. главврача добавил, что сотрудники СЭС ведут профилактическую работу на предприятиях и в организациях города для предупреждения развития эпидемических осложнений по гриппу и ОРВИ.
«Проводим также обработку общественного транспорта, общественных зданий», — отметил он.
«В целом эпидситуация стандартная. 16 проб воды за неделю исследовали — все без отклонений», — проинформировал медик. Удобный город - Сегодня, 21:22 61
Об этом сообщает пресс-служба администрации города Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«У нас в данный момент заболеваемость населения на шесть процентов ниже эпидемического порога», — отметил он.
«Пока школьники были на карантине, существенно снизилась заболеваемость среди лиц школьного возраста — на 60%. То есть карантинные мероприятия дали свой эффект, что позволило возобновить учебный процесс. Ситуацию будем отслеживать», — рассказал Гаврик.
И.о. главврача добавил, что сотрудники СЭС ведут профилактическую работу на предприятиях и в организациях города для предупреждения развития эпидемических осложнений по гриппу и ОРВИ.
«Проводим также обработку общественного транспорта, общественных зданий», — отметил он.
«В целом эпидситуация стандартная. 16 проб воды за неделю исследовали — все без отклонений», — проинформировал медик. Удобный город - Сегодня, 21:22 61
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