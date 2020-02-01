Запад готов иметь Киев как партнера, но только пассивного

Мюнхенской конференции по безопасности 2020, как это было и в прошлые годы, посвящены сотни информационных и аналитических материалов. Умы западных политиков заняты самыми различными проблемами, но вынести обобщающий вердикт по ним очень точно удалось только немецким организаторам конференции, придумавшим некий чрезвычайно емкий неологизм вЂ• Westlessness.Перевести его с английского одним словом не получится, а означает это понятие одновременно снижение влияния коллективного Запада в мире, ослабление единства западных государств и рост противоречий между ними.Собственно, ничего принципиально нового на конференции выявлено не было, может быть, кроме одного обстоятельства: Европа, как это было и перед Второй мировой войной, готова и сегодня пойти на компромисс. Более точно: готова склониться перед более сильным противником, каким некогда была гитлеровская Германия. А сегодня это вЂ• США.Уже видно, как рушится франко-германский замок, построенный на песке в виде самостоятельных европейских вооруженных сил, а также, казалось бы, твердая консолидированная позиция ЕС относительно неприятия американских санкций по Ирану.Прав был товарищ Сталин, когда утверждал, что Европа все проглотит. Она поначалу долго терпела Гитлера. А сегодня столь же раболепно терпит и политический диктат Вашингтона.Невольно напрашивается историческая параллель. Избавиться от политического диктата извне европейские страны могут только при условии заключения взаимовыгодного политического союза с Россией, как это имело место и в разгар Второй мировой войны.Некоторые обозреватели увидели в столь обостренной формулировке организаторов конференции (Westlessness) стремление запугать обывателя разрушением евроатлантической солидарности (её, надо сказать, никогда и не было вЂ• была лишь европейская покорность американскому диктату). Дальнейшее развитие событий вЂ• на волне страха граждан ЕС восстановить послевоенный порядок в мире. Во всяком случае, в отношениях между США и Европой.Как и следовало ожидать, в список проблем, стоящих перед западными странами на современном этапе, помимо ситуации на Ближнем Востоке, в отношениях с США, Китаем, Ираном и Россией затесалась и Украина. Разумеется, в контексте отношений в треугольнике США вЂ• Европа вЂ• Россия.Министр обороны США Маркс Эспер, выступая на конференции, неожиданно для многих сосредоточился только на Китае как главной угрозе для коллективного Запада. А вот тему Украины подняли в основном европейцы. Они предложили свой План по Донбассу, состоящий из 12 пунктов.При этом организаторы конференции явно не предполагали (или откровенно наплевали) на возможную реакцию украинской стороны на то, что ее не только не пригласили к составлению данного Плана, но и не проинформировали о его вынесении на всеобщее обсуждение.Реакция президента Украины вЂ• глубокая обида и нескрываемое негодование вЂ• не заставила себя ждать. «Нас не спросили», — расстроился он и чуть не заплакал.В качестве своеобразной политкорректности организаторы ненадолго убрали документ с официального сайта мероприятия вЂ• потом он опять был выставлен в той же редакции. Мол, теперь у украинцев нет основания говорить, что они не знали, о чем идет речь.Не думаю, что европейский план умиротворения Донбасса заслуживает отдельного изучения, поскольку составлен далекими от трагической реальности Донбасса людьми. Таких называют диванными стратегами.Важно здесь не столько содержание Плана, сколько отношение его авторов к украинскому руководству, которые можно до такой степени игнорировать! Привыкли западники так обращаться с Украиной со времен Виктора Ющенко вЂ• первого откровенного ставленника США.Надо сказать, что под стать европейцам оказались и украинские «стратеги».Из-за этого Плана, озаглавленного «Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе», председатель мероприятия вЂ• немецкий дипломат Вольфганг Ишингер вЂ• попал тут же в базу украинского сайта «Миротворец». Обоснование: «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины».Говорят, он совсем не расстроился из-за этого, но очень удивился.Украинские руководители соборным умом предлагают свой вариант «умиротворения» региона. Речь идет о «зачистке» Донбасса по хорватскому сценарию вЂ• карательные акции с непременным участием в них европейцев.Так, глава МИДУ Вадим Пристайко вещает: «Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии, чтобы обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы».Хорватский сценарий очень нравится и главе украинского МВД Арсену Авакову. Он считает, что «совместные полицейские силы» из представителей Киева и неких «сообществ» должны действовать до того момента, пока Украина не вернет контроль над территориями.Речь идет, в его понимании, исключительно о «зачистке» Донбасса, а не о мирной его реинтеграции, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Киевский режим отказывается говорить напрямую с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.«Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины», — повторяет за своими соратниками Зеленский.На конференции в Мюнхене Зе (названный папой Франциском «президентом мира») выступил, как его агрессивный предшественник Петр Порошенко, повторяя мантры Пристайко и Авакова.Убеждал участников конференции, что конфликт в Донбассе — это дело всего континента, а не только Украины. Следовательно, Европа должна по полной повторить уже опробованный хорватский сценарий: «Это война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, сколько и Вторая мировая война, представьте себе», — восклицал с истерическими нотками в голосе Зеленский.Еще раз наступать на старые грабли, но в новой реальности европейцы явно не стремятся. И посылать своих солдат туда, где их могут встретить не малочисленные сербы, а хорошо вооруженные (благодаря все той же Украине) и обстрелянные бойцы Новороссии, совсем не спешат.Ничего не понял «президент мира» и вместо сбалансированного минского плана урегулирования на Донбассе выдвигает список националистических «хотелок», которые неприемлемы ни для европейцев, ни для населения ЛДНР, ни для России.Мнение же последней может быть решающим для нормализации ситуации на юго-востоке Украины.Между тем наши западные партнеры по нормандским переговорам на международных форумах по привычке «включают дурака». Именно так можно охарактеризовать недавнее заседание Совбеза ООН, посвященное пятой годовщине «Минска-2». В очередной раз «партнеры» потребовали выполнения минских договоренностей, но не от Украины… а от России, провозглашая ее стороной конфликта.Запевалой выступила и. о. зампредставителя США Черит Норман Шале, обвинившая Москву в оккупации Крыма, «которая и привела к конфликту на юго-востоке Украины». К тому же, по ее словам, Украина продемонстрировала приверженность мирному урегулированию конфликта, а президент Зеленский активизировал дипломатию и пытался улучшить гуманитарную ситуацию.А представитель Германии на этом заседании голословно обвинил Россию еще и в крушении малайзийского «Боинга». Плевал он на недавно обнародованные документы разведки Нидерландов о том, что «Буков» в районе крушения самолета не было. А это априори исключает версию о причастности Москвы к этой трагедии.Надо сказать, что российский представитель в ООН Василий Небензя традиционно сдержанно среагировал на все эти абсурдные обвинения западников и в очередной раз напомнил, что Россия, согласно Минским соглашениям, выступает лишь посредником при переговорах, а сторонами «Минска» выступают только Украина и Донбасс.Терпению Небензи можно, конечно, позавидовать. Но бесконечно так продолжаться не может. Почему бы в ответ не обвинить немцев и французов в срыве Минских соглашений, раз они не оказывают должного влияния на украинское руководство? Ведь оно, чувствуя поддержку Запада, продолжает их саботировать.И дело не только в том, что Зеленский, с одной стороны, боится нациков, на дух не принимающих Минских соглашений, а с другой вЂ• не в состоянии реально управлять вооруженными силами.Во всей этой истории есть и сугубо национальный колорит: среди украинских элит сильны позиции партии «ни войны, ни мира». Эта «партия» контролирует финансовые потоки, идущие на войну из национального бюджета и по линии зарубежной помощи. Обеспечить на Востоке страны мир вЂ• это значит лишить очень серьезного источника доходов этих дельцов. И справиться с ними значительно труднее, чем с озлобленными нациками.Такова уж логика государства, где коррупция и забвение национальных интересов являются основным законом, определяющим поведение его элит.Понимают это на Западе?Безусловно!Понимают и то, что Минские соглашения абсолютно не могут быть реализованы Украиной в силу внутренних причин. В чем тогда смысл нормандских «посиделок»?Украина надеется, что ей удастся убедить Францию и Германию оказать существенное давление на российское руководство с целью корректировки условий Минских соглашений в выгодном для себя плане. Главное для Киева вЂ• добиться контроля над границей между ЛДНР и Россией. После чего включатся каратели для «зачистки» территории.Это иллюзорные надежды: Россия никогда не согласится на такое развитие событий. Украинской стороне переговоров уже неоднократно было заявлено, что попытки решить проблему военным путем приведут к соответствующей реакции РФ. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.Западу нормандские посиделки нужны, прежде всего, для оказания постоянного давления на Россию, посему он требует «выполнения» ею Минских соглашений.И это продолжает оставаться основанием для сохранения экономических и политических санкций в отношении нашей страны. За этим стоят Соединенные Штаты. И разумеется, европейские политики, ностальгирующие по уходящей в песок североатлантической солидарности. Тоска по временам «тучных коров» вЂ• финансовой помощи США после Второй мировой войны.Ну, а что же Россия? Зачем ей нормандские посиделки? Ведь ясно, что Европа (особенно под давлением США) не может, не хочет и не будет добиваться от Украины всего того, под чем подписался после поражения ВСУ под Дебальцево Петр Порошенко!Время идет, и работает оно отнюдь не на Европу и не на Украину. Выход из ЕС Великобритании создал серьезные экономические проблемы для Евросоюза, который уже не в состоянии оказывать экономическую помощь ни странам Восточной Европы, ни Прибалтике. Украина же неуклонно приближается к своему экономическому и политическому краху.Запад какое-то время еще будет пытаться использовать ее в своих антироссийских интересах. Но этот тренд приближается к своему логическому концу. Россия уже давно не ведется на украинские провокации, с сожалением наблюдая, как сосед все активнее вступает на зыбучие экономические и политические пески.В какой-то момент неизбежно возникнет ситуация, когда российское руководство будет вынуждено перейти к активным действиям на украинском направлении. Такое время приближается, и об этом свидетельствуют некоторые красноречивые факты последних месяцев.Среди них вЂ• неожиданная смена куратора на украинском направлении, отказ от проведения очередного совещания в нормандском формате в Берлине по причине невыполнения Украиной обязательств, взятых на себя во время предыдущего совещания в Париже.И наконец, не прошло незамеченным резкое заявление В. Путина в телефонной беседе с В. Зеленским, где украинскому президенту был прямо задан вопрос: собирается ли Украина выполнять Минские соглашения?Такие вопросы на таком уровне и таким тоном из простого любопытства не задаются. За ними могут последовать некие конкретные действия, которые вряд ли понравятся как украинскому руководству, так и нашим западным «партнерам».Россия долго разбрасывала камни. Похоже, что настало время их собирать?Сергей Кузнецо