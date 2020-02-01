Байк-шоу под Севастополем посвятят годовщине Победы

"В этом году кульминация байк-шоу называется "Лестница в небо" и посвящена 75-летию Победы. Мы обожествляем Победу. Солдаты, вбегая по закопченной разбитой лестнице поверженного рейхстага, чтобы водрузить красное знамя, словно поднимались к небу, сжимая в руках алую хоругвь, которой являлось Знамя Победы. Они несли всему миру благую весть победы рая над адом", - сказал РИА Новости Залдостанов.

Фото: РИА НовостиТрадиционное XXV международное байк-шоу на горе Гасфорта под Севастополем в этом году будет называться "Лестница в небо" и будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург), передает РИА Новости.По его словам, байк-шоу стартует 8 августа на горе Гасфорта под Севастополем и продлится два дня. Гостей ожидает масштабный трюковый, пиротехнический и музыкальный экшен.