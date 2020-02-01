В СНБО рассказали о подготовке к В«наступлениюВ» России
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в беседе с «Радио НВ» рассказал, что Киев рассматривает пять возможных сценариев развития конфликта в Донбассе, передает RT.
«Один из них предполагает вероятность (полномасштабного наступления России. — ред.)», — заявил Данилов.
Он сообщил, что Киев «очень-очень мощно» готовится к подобному сценарию.
«Понимаем, что нам нужно в этом случае делать», — рассказал он.
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