Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

«По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Фото: © Du Xiaoyi/Keystone Press Agency / globallookpress.comРоспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Италию, Южную Корею и Иран в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-2019, передает RT.Отмечается, что Роспотребнадзор «не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)».Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 1146.