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Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

root Сегодня, 09:0022Новости
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
Фото: © Du Xiaoyi/Keystone Press Agency / globallookpress.com
Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Италию, Южную Корею и Иран в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-2019, передает RT.
«По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор «не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)».
Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 1146.

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