В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма

"Если бы у нас сегодня была возможность забрать эти территории (Крым — ред.), мы бы, может, это и сделали. Мы понимаем, что это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения. Мы на это пойти не можем, остается дипломатический путь, который мы отрабатываем", — сказал он в интервью радио "Новое время".

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА НовостиСекретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв, передает РИА Новости.По его словам, "сколько ни было в свое время оккупации Прибалтийских стран, других, они возвращаются к тому моменту, куда должно вернуться". Он также заявил, что Крым "обязательно вернется в Украину".Отвечая на вопрос, почему Киев не рассматривает сценарий "военного возвращения полуострова", Данилов сказал: "В современном мире, когда есть такое вооружение, количество жертв растет в геометрической прогрессии"."Представьте то оружие, которое есть со стороны РФ, которое есть с украинской стороны... Я не представляю себе этого в XXI веке", — добавил он.