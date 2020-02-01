Сегодня в Минске будут обсуждать обстрелы, пенсии, оплату за воду, обмен пленными и «особый статус»
Сегодня пройдет очередное заседание Контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.
Какие темы планируют сегодня обсуждать в рабочих группах написал в своем телеграм-канале Родион Мирошник, представитель Луганска в политической подгруппе:
«На 26.02.20 запланировано проведение заседаний 4-х рабочих групп, которое завершится заседанием Контактной группы, где будут подведены итоги переговоров.
В группе по вопросам безопасности планируется обсуждение вопросов связанных с многочисленными нарушениями режима прекращения огня, в том числе массированные обстрелы населенных пунктов на территории ЛНР и ДНР. Кроме того, в повестке вопросы согласования сторонами новых участков разведения сил и средств. Предложения по которым были переданы сторонами в секретариат ОБСЕ, но ни один из предложенных участков пока не совпал.
В повестке дня политической рабочей группы, вопросы закрепления «особого статуса» в законодательстве Украины, а также, согласование перечня законов и подзаконных актов реализующих полноценный «особый статус». Кроме того, предполагается обсуждение положений проекта закона об амнистии участников событий на Донбасса.
В гуманитарной подгруппе на повестке дня основной вопрос верификации списков лиц, которые предлагаются сторонами для проведения обмена.
В подгруппе по вопросам экономики — согласование механизма расчетов за водообеспечение, погашение задолженности по пенсионным выплатам и снятия неадекватных ограничений на выплаты пенсионерам республик».
Свое видение сегодняшних переговоров дал и спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. По ее словам, на заседании в Минске будет продолжена дискуссия по разведению сил и средств в районе Гнутово. На предыдущем заседании, 12 февраля, этот вопрос не был решен окончательно.
«Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно», — сказала Грау.
Также по мнению спецпредставителя ожидается, что ТКГ обсудит вопрос обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, а также продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами, обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения, выплат пенсий и дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
Новости в Мире - Сегодня, 08:48 24
Какие темы планируют сегодня обсуждать в рабочих группах написал в своем телеграм-канале Родион Мирошник, представитель Луганска в политической подгруппе:
«На 26.02.20 запланировано проведение заседаний 4-х рабочих групп, которое завершится заседанием Контактной группы, где будут подведены итоги переговоров.
В группе по вопросам безопасности планируется обсуждение вопросов связанных с многочисленными нарушениями режима прекращения огня, в том числе массированные обстрелы населенных пунктов на территории ЛНР и ДНР. Кроме того, в повестке вопросы согласования сторонами новых участков разведения сил и средств. Предложения по которым были переданы сторонами в секретариат ОБСЕ, но ни один из предложенных участков пока не совпал.
В повестке дня политической рабочей группы, вопросы закрепления «особого статуса» в законодательстве Украины, а также, согласование перечня законов и подзаконных актов реализующих полноценный «особый статус». Кроме того, предполагается обсуждение положений проекта закона об амнистии участников событий на Донбасса.
В гуманитарной подгруппе на повестке дня основной вопрос верификации списков лиц, которые предлагаются сторонами для проведения обмена.
В подгруппе по вопросам экономики — согласование механизма расчетов за водообеспечение, погашение задолженности по пенсионным выплатам и снятия неадекватных ограничений на выплаты пенсионерам республик».
Свое видение сегодняшних переговоров дал и спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. По ее словам, на заседании в Минске будет продолжена дискуссия по разведению сил и средств в районе Гнутово. На предыдущем заседании, 12 февраля, этот вопрос не был решен окончательно.
«Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно», — сказала Грау.
Также по мнению спецпредставителя ожидается, что ТКГ обсудит вопрос обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, а также продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами, обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения, выплат пенсий и дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
Новости в Мире - Сегодня, 08:48 24
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