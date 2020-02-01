Сегодня в Минске будут обсуждать обстрелы, пенсии, оплату за воду, обмен пленными и «особый статус»



Какие темы планируют сегодня обсуждать в рабочих группах написал в своем телеграм-канале Родион Мирошник, представитель Луганска в политической подгруппе:

«На 26.02.20 запланировано проведение заседаний 4-х рабочих групп, которое завершится заседанием Контактной группы, где будут подведены итоги переговоров.

В группе по вопросам безопасности планируется обсуждение вопросов связанных с многочисленными нарушениями режима прекращения огня, в том числе массированные обстрелы населенных пунктов на территории ЛНР и ДНР. Кроме того, в повестке вопросы согласования сторонами новых участков разведения сил и средств. Предложения по которым были переданы сторонами в секретариат ОБСЕ, но ни один из предложенных участков пока не совпал.

В повестке дня политической рабочей группы, вопросы закрепления «особого статуса» в законодательстве Украины, а также, согласование перечня законов и подзаконных актов реализующих полноценный «особый статус». Кроме того, предполагается обсуждение положений проекта закона об амнистии участников событий на Донбасса.

В гуманитарной подгруппе на повестке дня основной вопрос верификации списков лиц, которые предлагаются сторонами для проведения обмена.

В подгруппе по вопросам экономики — согласование механизма расчетов за водообеспечение, погашение задолженности по пенсионным выплатам и снятия неадекватных ограничений на выплаты пенсионерам республик».

Свое видение сегодняшних переговоров дал и спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. По ее словам, на заседании в Минске будет продолжена дискуссия по разведению сил и средств в районе Гнутово. На предыдущем заседании, 12 февраля, этот вопрос не был решен окончательно.

«Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно», — сказала Грау.

Также по мнению спецпредставителя ожидается, что ТКГ обсудит вопрос обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, а также продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами, обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения, выплат пенсий и дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Новости в Мире - Сегодня, 08:48 24 Сегодня пройдет очередное заседание Контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.Какие темы планируют сегодня обсуждать в рабочих группах написал в своем телеграм-канале Родион Мирошник, представитель Луганска в политической подгруппе:«На 26.02.20 запланировано проведение заседаний 4-х рабочих групп, которое завершится заседанием Контактной группы, где будут подведены итоги переговоров.В группе по вопросам безопасности планируется обсуждение вопросов связанных с многочисленными нарушениями режима прекращения огня, в том числе массированные обстрелы населенных пунктов на территории ЛНР и ДНР. Кроме того, в повестке вопросы согласования сторонами новых участков разведения сил и средств. Предложения по которым были переданы сторонами в секретариат ОБСЕ, но ни один из предложенных участков пока не совпал.В повестке дня политической рабочей группы, вопросы закрепления «особого статуса» в законодательстве Украины, а также, согласование перечня законов и подзаконных актов реализующих полноценный «особый статус». Кроме того, предполагается обсуждение положений проекта закона об амнистии участников событий на Донбасса.В гуманитарной подгруппе на повестке дня основной вопрос верификации списков лиц, которые предлагаются сторонами для проведения обмена.В подгруппе по вопросам экономики — согласование механизма расчетов за водообеспечение, погашение задолженности по пенсионным выплатам и снятия неадекватных ограничений на выплаты пенсионерам республик».Свое видение сегодняшних переговоров дал и спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. По ее словам, на заседании в Минске будет продолжена дискуссия по разведению сил и средств в районе Гнутово. На предыдущем заседании, 12 февраля, этот вопрос не был решен окончательно.«Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно», — сказала Грау.Также по мнению спецпредставителя ожидается, что ТКГ обсудит вопрос обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, а также продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами, обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения, выплат пенсий и дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.Новости в Мире - Сегодня, 08:48 24

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