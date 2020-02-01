Постыдные слова на тему Польши

Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что, наделало немало шума в польском информационном пространстве.Слова Нарышкина процитировали и прокомментировали практически все центральные СМИ Польши. Правое издание Do Rzeczy в статьеПроправительственное интернет-издание wPolityce.pl озаглавило свой материал так:Популярный портал Wirtualna Polska констатирует, что«После того, как президент Владимир Путин обвинил нашу страну в соучастии во Второй мировой войне, наши соседи идут еще дальше. Они хотят создать институт защиты исторической памяти., — говорится в материале.Портал телеканала Telewizja Republika сообщает об, — отмечается в статье.По мнению интернет-издания Polskatimes.pl,— еще одно заявление со стороны России, направленное на манипулирование историей Второй мировой войны».Информационный портал польской государственной телекомпании Tvp.info опубликовал интервью с бывшим советским диссидентом, а ныне польским историком Николаем Ивановым.«Я думаю, то, что говорит Сергей Нарышкин, — политический заказ. В России сейчас началась жуткая пропагандистская кампания., — считает Иванов.Историк подчеркнул, что «СССР был союзником Третьего рейха в течение двух лет и делал все, чтобы облегчить немецкую агрессию на Западе», добавив, что «Сталин рассчитывал, что потом возьмет голыми руками всю Европу».Издание Nasz Dziennik взяло интервью у профессора Веслава Высоцкого, заведующего кафедрой XIX и XX веков в Институте исторических наук Университета кардинала Стефана Вышинского.«Россия в очередной раз пытается фальсифицировать историю, так что не будем удивляться, ведь ложь, которая падает с той стороны, распространяется постоянно. Напомню лишь, что за последнее времяК сожалению, такая политика, как видно, не закончилась, а в лучшем случае продолжается, отсюда еще одна сцена этого спектакля против Польши», — полагает польский историк.По мнению профессора, перед майскими президентскими выборами в Польше будет«Для них это не является чем-то необычным,, — заключил он.Высоцкий также отметил, что российский нарратив «имеет цель предать забвению сотрудничество гитлеровской Германии и советской России в действиях и планах Гитлера и Сталина по завоеванию Европы и мира».Проправительственное интернет-издание Niezalezna.pl обратилось за комментарием к историку из Института национальной памяти Мачею Коркоцу, который обрушился с критикой на договор о ненападении между СССР и Германией.«Фактически это был пакт, готовивший агрессию против Польши и других стран. Разгром Польши был для Сталина возможностью расширить имперские завоевания и отправной точкой для экспорта большевистской революции на Запад. Завоеванные народы стали жертвами террора, преступлений, массовых депортаций. СССР и Германия начали войну. Совершали преступления против мира, войны и против человечества», — заявил он.Высказывание Нарышкина историк назвалИсторик и политолог Лукаш Адамский, являющийся, кстати, заместителем директора Центра польско-российского диалога и согласия, назвал слова Нарышкина «бреднями»:», — написал он на своей странице в Facebook.В целом реакция польской стороны на заявление Нарышкина оказалась предсказуемой: стандартный набор криков об атаке на Польшу и фальсификации истории, а также акцентирование внимания на договоре о ненападении между СССР и Германией.Однако у польских историков, которые упорно пытаются поменять местами причину и следствие, присутствуют явные проблемы с логикой. Мюнхенский сговор и оккупация Польшей части Чехословакии предшествовали договору о ненападении между СССР и Германией и стали первопричиной его заключения. Поэтому все унылые заклинания польской стороны о фальсификациях со стороны России и коварном Сталине, заключившем пакт Молотова — Риббентропа, представляют собой неуклюжую попытку переложить на СССР свою вину за развязывание Второй мировой войны.Сергей ШироколюбовPS. А вообще, прикольно все это наблюдать. Когда я лет 10 назад начал писать материалы на тему соучастия Польши в развязывании второй мировой войны, руководство страны вовсю каялось за Катынь, пыталось подружиться с Польшей и заявляло о необходимости отбросить "тяжелый груз прошлого". Охранители тогда вовсю защищали этот "чудесный" (нет) курс в отношениях с Польшей. Но после того, как опытным путем была установлена неадекватность польских русофобов, пришлось завязывать с этой постыдной маниловщиной и наконец то начинать называть вещи своими именами. Так что приятно вспоминать, что "пинал предвоенную Польшу, когда это еще не было мейнстримом".А сейчас да, "вдруг" оказалось, что Польша заключала пакты с Гитлером, расчленяла Чехословакию, истребляла советских военнопленных и т.д. и т.п. Причем тут даже ничего придумывать не надо, все факты на поверхности.Разумеется, ни к какому "сталинскому нарративу" Россия не движется, просто накат на исторические основания современной РФ стал такой силы, что приходится реагировать, используя в том числе и объективную фактуру, о которой умалчивали, когда пытались встроиться в "цивилизованный Запад" и пытались подластиться к Польше. Сейчас эта дверь закрыта, поэтому можно даже риторику Молотова насчет уродливого детища Версальского договора приводить, хуже уже в любом случае не будет, а за границей истерика обеспечена. В общем, даешь больше "постыдных слов" на тему Польши.PS2. Если что, Израиль за холокост предъявляет не России, а Польше, с которой уже давно через американских лоббистов требует компенсации.Борис Рожин