Донбасс. Оперативная лента военных событий 26.02.2020

«С 05:20 до 07:55 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям поселков Жабичево, шахты «Трудовская», району «Вольво-Центра» в Донецке и поселка Гольмовский в Горловке», – сказано в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 25.02.202009:00Вооруженные формирования Украины (ВФУ) сегодня утром обстреляли из 82-мм минометов окраины Донецка и Горловки. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В представительстве добавили, что всего украинские силовики выпустили 13 мин калибром 82 миллиметров.Данные о жертвах и повреждениях уточняются.