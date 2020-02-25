Донбасс. Оперативная лента военных событий 26.02.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 25.02.2020
09:00 ВСУ обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) сегодня утром обстреляли из 82-мм минометов окраины Донецка и Горловки. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«С 05:20 до 07:55 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям поселков Жабичево, шахты «Трудовская», району «Вольво-Центра» в Донецке и поселка Гольмовский в Горловке», – сказано в сообщении.
В представительстве добавили, что всего украинские силовики выпустили 13 мин калибром 82 миллиметров.
Данные о жертвах и повреждениях уточняются.
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