Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 26.02.2020
С 1 марта все КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы, пропуск будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.
Сейчас контрольные пункты на линии разграничения функционируют в штатном режиме по зимнему графику.
Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры уменьшился. В общем, через КПВВ последовало 29,4 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7390 человек и 905 транспортных средств;
«Марьинка» — 6255 человек и 1030 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5740 человек и 1065 транспортных средств;
«Гнутово» — 2310 человек и 500 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7745 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/35; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 35/40; «Гнутово» — 20/10.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 09:58 97
Сейчас контрольные пункты на линии разграничения функционируют в штатном режиме по зимнему графику.
Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры уменьшился. В общем, через КПВВ последовало 29,4 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7390 человек и 905 транспортных средств;
«Марьинка» — 6255 человек и 1030 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5740 человек и 1065 транспортных средств;
«Гнутово» — 2310 человек и 500 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7745 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/35; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 35/40; «Гнутово» — 20/10.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 09:58 97
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