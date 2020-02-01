В Станице Луганской расследуют подкуп избирателей и раздачу сахара кандидатами в нардепы



Материалы досудебного расследования, которые имеются в распоряжении редакции, публикует издание Первая полоса .

«Допрошенная в качестве свидетеля ЛИЦО1 пояснила, что в конце мая 2019 года ей на мобильный телефон позвонила ЛИЦО2 и объяснила, что в пгт. Петропавловка, Станично-Луганского района привезут сахар для выдачи населению пгт. Петропавловка в качестве агитации за кандидата в народные депутаты Украины ЛИЦО3 в связи с чем нужна помощь. Так 30.05.2019 года в квартире, которая расположена в пгт. Петропавловка проводилась выдача сахара жителям этого населенного пункта.

После чего примерно в середине июля 2019 гда ЛИЦО2, сообщила ЛИЦО1, что ей нужно позвонить на номера мобильных телефонов жителям пгт. Петропавловка для того, чтобы последние получили сахар, и то, что нужно голосовать за ЛИЦО3," - говорится в материалах досудебного расследования.

Следствием также установлено, что в мае 2019 года волонтерами благотворительных фондов «Луганщина — Наш край» и «Благотворительного Фонда Сергея Шахова» жителям Петропаловки было роздано 502 мешка сахара.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

Санкция ч. 2 ст. 160 предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Как ранее сообщали СМИ, 18 января 2020 года под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области в рамках уголовного производства подкупа избирателей во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019 года следователи полиции провели 23 обыска.

Новости Региона - Сегодня, 13:06 71 Беловодский районный суд Луганской области дал разрешение на доступ документам благотворительных фондов «Луганщина — Наш край» и «Благотворительного Фонда Сергея Шахова» в связи с закупкой сахара и организации его раздачи жителям Станично-Луганского района.Материалы досудебного расследования, которые имеются в распоряжении редакции, публикует издание Первая полоса .«Допрошенная в качестве свидетеля ЛИЦО1 пояснила, что в конце мая 2019 года ей на мобильный телефон позвонила ЛИЦО2 и объяснила, что в пгт. Петропавловка, Станично-Луганского района привезут сахар для выдачи населению пгт. Петропавловка в качестве агитации за кандидата в народные депутаты Украины ЛИЦО3 в связи с чем нужна помощь. Так 30.05.2019 года в квартире, которая расположена в пгт. Петропавловка проводилась выдача сахара жителям этого населенного пункта.После чего примерно в середине июля 2019 гда ЛИЦО2, сообщила ЛИЦО1, что ей нужно позвонить на номера мобильных телефонов жителям пгт. Петропавловка для того, чтобы последние получили сахар, и то, что нужно голосовать за ЛИЦО3," - говорится в материалах досудебного расследования.Следствием также установлено, что в мае 2019 года волонтерами благотворительных фондов «Луганщина — Наш край» и «Благотворительного Фонда Сергея Шахова» жителям Петропаловки было роздано 502 мешка сахара.Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).Санкция ч. 2 ст. 160 предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.Как ранее сообщали СМИ, 18 января 2020 года под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области в рамках уголовного производства подкупа избирателей во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019 года следователи полиции провели 23 обыска.Новости Региона - Сегодня, 13:06 71

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