Заключение договора на поставку угля за 100 тысяч



Так, чиновники государственного учреждения требовали и получили от предпринимателя взятку за победу в тендере, заключение договора на поставку угля и оплату бюджетных денег за указанную продукцию. Размер «отката» составлял почти 30% от суммы заключенного договора.

Злоумышленников задержали, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Новости Региона - Сегодня, 12:46 89 Руководителя межрайонного управления водного хозяйства в Луганской области и его подчиненного задержали за вымогательство и получение взятки в размере 100 тысяч гривен, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.Так, чиновники государственного учреждения требовали и получили от предпринимателя взятку за победу в тендере, заключение договора на поставку угля и оплату бюджетных денег за указанную продукцию. Размер «отката» составлял почти 30% от суммы заключенного договора.Злоумышленников задержали, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Новости Региона - Сегодня, 12:46 89

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