Песков: Россия не принуждает другие страны к братским отношениям

"Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнению минских договоренностей. Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом. И лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы. Это остается константой, которая по нашей конституции определяется президентом Российской Федерации", - сказал Песков.

Фото: РИА НовостиРоссия не применяет к другим странам, включая Украину, политику принуждения силой к братским отношениям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания экс-помощника президента Владислава Суркова, передает РИА Новости.Ранее Сурков в интервью заявил, что принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении."Нет, такой политики нет ... Рекомендую обратиться к Владиславу Юрьевичу за разъяснениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли такая политика продолжена после отставки Суркова.Кроме того, пресс-секретарь президента посоветовал обращаться к Суркову за комментариями относительно его высказываний о том, что он ушел в отставку, потому что изменился контекст по отношению к Донбассу и Украине.Отвечая на вопрос, как получается, что позиции Суркова и Кремля расходятся и всегда ли так было, Песков ответил: "Вы не можете работать в Кремле и иметь отдельные позиции от того, что устанавливается президентом Российской Федерации. Это просто невозможно. Я не знаю, как Владислав Юрьевич это сможет объяснить".Также, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с высказываниями Суркова о том, что направление работы по отношению к Украине изменилось после ухода Петра Порошенко с президентского поста, Песков ответил, что "об этом не может быть и речи".