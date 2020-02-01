Песков: Россия не принуждает другие страны к братским отношениям
Россия не применяет к другим странам, включая Украину, политику принуждения силой к братским отношениям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания экс-помощника президента Владислава Суркова, передает РИА Новости.
Ранее Сурков в интервью заявил, что принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении.
"Нет, такой политики нет ... Рекомендую обратиться к Владиславу Юрьевичу за разъяснениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли такая политика продолжена после отставки Суркова.
"Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнению минских договоренностей. Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом. И лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы. Это остается константой, которая по нашей конституции определяется президентом Российской Федерации", - сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь президента посоветовал обращаться к Суркову за комментариями относительно его высказываний о том, что он ушел в отставку, потому что изменился контекст по отношению к Донбассу и Украине.
Отвечая на вопрос, как получается, что позиции Суркова и Кремля расходятся и всегда ли так было, Песков ответил: "Вы не можете работать в Кремле и иметь отдельные позиции от того, что устанавливается президентом Российской Федерации. Это просто невозможно. Я не знаю, как Владислав Юрьевич это сможет объяснить".
Также, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с высказываниями Суркова о том, что направление работы по отношению к Украине изменилось после ухода Петра Порошенко с президентского поста, Песков ответил, что "об этом не может быть и речи".
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