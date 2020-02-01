МКСМ ЛНР аккредитовало восемь организаций и присвоило им статус спортивных федераций

Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР аккредитовало восемь общественных организаций и присвоило им статус республиканских спортивных федераций. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.Он рассказал, что в настоящее время при МКСМ создана и успешно функционирует комиссия по государственной аккредитации общественных организаций для наделения их статусом республиканских спортивных федераций."Так, восемь общественных организаций уже успешно прошли государственную аккредитацию и получили статус республиканских федераций по следующим видам спорта: автомобильный спорт, айкидо, бокс, гандбол, прыжки на батуте (акробатической дорожке), спортивная акробатика, спортивный туризм, фехтование", - сказал министр.Сидоров проинформировал, что сейчас в процессе аккредитации находятся федерации еще по 10 видам спорта: футбол, каратэ, тхэквондо, дзюдо, прыжки в воду, волейбол, пауэрлифтинг, рыболовный спорт, скалолазание и танцевальный спорт.Также в адрес Министерства подано два обращения от общественных организаций с просьбой объявить государственную аккредитацию по тайскому боксу (муай-тай) и тхэквондо ИТФ."Учитывая, что МКСМ постоянно ведет разъяснительную работу по порядку проведения государственной аккредитации общественных организаций для наделения их статусом республиканских спортивных федераций, мы надеемся, что в ближайшее время максимальное количество видов спорта, включенных в Республиканский реестр, будут представлены республиканскими федерациями", - добавил он.Министр пояснил, что аккредитация важна для организации и проведения официальных республиканских спортивных соревнований и соревнований в городах и районах ЛНР.Ранее президент Луганской республиканской федерации бокса имени Эдуарда Дидоренко Юрий Галенда сообщал, что федерация получила аккредитацию в МКСМ.Напомним, Сидоров сообщал, что в ЛНР "продолжается активная деятельность по аккредитации спортивных федераций".26 февраля — Луганск