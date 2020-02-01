ВСУ и СМИ Украины готовят постановочные сюжеты для дискредитации ЛНР – Народная милиция

Киевские силовики в очередной раз задействовали журналистов украинских средств массовой информации для подготовки постановочных видеосюжетов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с целью дискредитации Народной милиции ЛНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

"По данным наших источников, в район расположения 72-й отдельной механизированной бригады (омбр) отмечено прибытие журналистов подконтрольных штабу "ООС" украинских телеканалов "Украина", "1+1", ICTV и "5 канал" с целью подготовки постановочных видеорепортажей об обстрелах позиций 72-й бригады со стороны Народной милиции ЛНР", – отметил он.

"Украинские пропагандисты выехали на передовые позиции в сопровождении начальника штаба первого механизированного батальона майора Дехтяря, который получил задачу от комбрига (полковника Артема) Богомолова по подготовке провокационного обстрела силами первого механизированного батальона 72-й омбр позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Катериновка", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы подчеркнул, что "украинская сторона готова пойти на все с целью дискредитации подразделений Народной милиции в глазах мирового общественности".

"Мы призываем международных наблюдателей проявить особую бдительность во время встречи Контактной группы в Минске", – добавил он.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 февраля — Луганск