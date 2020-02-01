Падение рейтинга Зеленского показывает, что его лицемерие надоело украинцам – общественник

Падение уровня доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому показывает, что его лицемерие и вранье надоели жителям страны. Об этом ЛИЦ заявила член комиссии по развитию культуры, образования и науки Общественной палаты (ОП) ЛНР Валентина Сурма.

Она напомнила, что, согласно статистическим данным Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, уровень доверия к Зеленскому за полгода упал более чем на 25%.

"Считаю, что это было вполне ожидаемо. Владимир Зеленский давно должен был начать терять уровень доверия украинцев, потому что непоследовательность в его действиях, лицемерие и вранье надоели не только нам, но и жителям Украины", – отметила Сурма.

"Попытки срыва Минских соглашений или внесение изменений в "Минск" для своего удобства и выгоды – это не выход из сложившейся ситуации в Донбассе. Нам необходим диалог, которого не было ни при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко, ни при Зеленском", – подчеркнула общественница.

Она добавила, что, по ее мнению, "президентский срок Зеленского вполне может закончиться массовым недовольством украинцев и очередной силовой сменой руководства страны".

26 февраля — Луганск