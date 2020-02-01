В Лисичанске задумали сделать Smart City
Работники Лисичанской мэрии и представители проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG-East) обсудили создание единого городского веб-портала «Лисичанск — Smart City».
Об этом пишет пресс-служба Лисичанского горсовета.
Во время встречи, как отмечено в сообщении, обсуждались этапы реализации проекта по созданию веб-портала, его общая концепция, основные компоненты, направленные на реализацию прозрачности, доступности, общественного участия и равного доступа для различных слоев населения.
«По итогам обсуждения были достигнуты определенные договоренности. В частности, создание рабочей группы по разработке проекта с привлечением профессиональных специалистов. Отметим, что последующее обсуждение проекта создания единого городского веб-портала «Лисичанск — Smart City» состоится на следующей неделе», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 13:59 70
Об этом пишет пресс-служба Лисичанского горсовета.
Во время встречи, как отмечено в сообщении, обсуждались этапы реализации проекта по созданию веб-портала, его общая концепция, основные компоненты, направленные на реализацию прозрачности, доступности, общественного участия и равного доступа для различных слоев населения.
«По итогам обсуждения были достигнуты определенные договоренности. В частности, создание рабочей группы по разработке проекта с привлечением профессиональных специалистов. Отметим, что последующее обсуждение проекта создания единого городского веб-портала «Лисичанск — Smart City» состоится на следующей неделе», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 13:59 70
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