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Всем жителям Луганска будут мерить температуру при пересечении КПВВ «Станица Луганская»

robot Сегодня, 14:300Новости
Всем жителям Луганска будут мерить температуру при пересечении КПВВ «Станица Луганская»
О планах ввести температурный скрининг на КПВВ с АР Крым и отдельными районами Донбасса 25 февраля на заседание координационного совещания о ситуации по коронавирусу заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, по состоянию на 25 февраля ситуация полностью под контролем служб в круглосуточном режиме.
«Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных», — отметил Алексей Данилов.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что с 25 февраля было принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины.
«Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска «Тиса» осмотрено около 1000 человек. Мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей», — отметил Арсен Аваков.
Он добавил, группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания — он будет отправлен на дополнительные обследования.
Новости Региона - Сегодня, 13:31 259

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