Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Пристайко призвал последовательно усиливать санкции против России

root Сегодня, 15:000Новости
Пристайко призвал последовательно усиливать санкции против России
Фото: Reuters
Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал мировое сообщество последовательно усиливать политические и экономические санкции против России, передает RT.
Он подчеркнул, что отсутствие ожидаемого эффекта от санкций не означает, что их следует отменить.
«Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права — ещё дороже», — цитирует Пристайко Интерфакс.

По его словам, санкции остаются единственным способом «мирного политико-дипломатического» урегулирования.
«Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать ещё более действенным, последовательным, интенсивным», — заявил глава украинского МИД, добавив, что другие попытки перезагрузки отношений с Россией «поощряют её на военные авантюры».

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: