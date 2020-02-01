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ВКС России получили первый комплекс С-350 В«ВитязьВ»

Sergey Сегодня, 15:000Новости
ВКС России получили первый комплекс С-350 В«ВитязьВ»
Фото: РИА Новости
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает Министерство обороны, передает RT.
«Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
Боевой расчёт ЗРК продемонстрировал свои навыки и совершил марш в новый позиционный район, проинформировали в ведомстве.
Ранее боевые стрельбы из «Витязей» прошли на полигоне в Астраханской области.
Система предназначена для защиты от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.
Она способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах свыше 30 км.

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