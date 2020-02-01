ВКС России получили первый комплекс С-350 В«ВитязьВ»

«Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине», — приводит РИА Новости сообщение.

Фото: РИА НовостиПервый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает Министерство обороны, передает RT.Как отмечается, уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.Боевой расчёт ЗРК продемонстрировал свои навыки и совершил марш в новый позиционный район, проинформировали в ведомстве.Ранее боевые стрельбы из «Витязей» прошли на полигоне в Астраханской области.Система предназначена для защиты от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.Она способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах свыше 30 км.