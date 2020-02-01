Лутугинские спасатели предотвратили падение от ветра громоотводной вышки на автостанцию

Лутугинские спасатели предотвратили вызванное сильным ветром падение громоотводной вышки на автостанцию. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Сотрудники автобусной станции Лутугино обратились в службу 101 с просьбой о помощи, потому как под воздействием сильных порывов ветра упала и зацепилась за дерево металлическая громоотводная вышка.

"Массивная конструкция высотой около 15 метров и весом приблизительно в тонну могла в любой момент обрушиться на крышу станции, где в это время находилось около семи человек персонала и посетителей. Помимо того, здание совсем недавно отремонтировали, а обрушение могло нанести значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направился дежурный караул пожарно-спасательной части №26.

"Действуя совместно с коммунальными службами, спасатели очень осторожно распилили вышку на части и убрали в безопасное место. Вследствие происшествия никто не пострадал", - отметили в МЧС.

26 февраля — Луганск