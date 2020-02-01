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Лутугинские спасатели предотвратили падение от ветра громоотводной вышки на автостанцию

Sergey Сегодня, 18:000Новости
Лутугинские спасатели предотвратили падение от ветра громоотводной вышки на автостанцию
Лутугинские спасатели предотвратили вызванное сильным ветром падение громоотводной вышки на автостанцию. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Сотрудники автобусной станции Лутугино обратились в службу 101 с просьбой о помощи, потому как под воздействием сильных порывов ветра упала и зацепилась за дерево металлическая громоотводная вышка.
"Массивная конструкция высотой около 15 метров и весом приблизительно в тонну могла в любой момент обрушиться на крышу станции, где в это время находилось около семи человек персонала и посетителей. Помимо того, здание совсем недавно отремонтировали, а обрушение могло нанести значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.
К месту происшествия направился дежурный караул пожарно-спасательной части №26.
"Действуя совместно с коммунальными службами, спасатели очень осторожно распилили вышку на части и убрали в безопасное место. Вследствие происшествия никто не пострадал", - отметили в МЧС.
26 февраля — Луганск

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