Школьники из Луганска удивили российских ученых
Делегация из десяти юных луганчан — слушателей Луганского городского научного общества учащейся молодежи, приняли участие в XX Всероссийском фестивале наук и искусств «Творческий потенциал России» и XVI лингвистическом турнире по английскому языку «PLASMA» (Playing, Learning, Acting, Speaking, Meeting, Active).
Отчет о поездке со слов руководителя группы методиста Луганского информационно-методического центра, координатора Луганского городского научного общества учащейся молодежи Екатерины Чернопятко опубликовала газета «Жизнь Луганска».
Эти мероприятия проходили с 19 по 21 февраля в г. Обнинске в рамках двух больших проектов Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего».
Данные проекты ежегодно проходят в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации.
Более 300 одаренных ребят приехали в Обнинск из разных уголков Российской Федерации: Рязани, Калуги, Иркутска, Самары, Уфы, Якутска и многих других городов, чтобы провести три незабываемых дня в подмосковном парке-отеле «Яхонты-Таруса», где они делились идеями, общались и приобретали новые знания и опыт защиты научно-исследовательских работ.
Для ребят была подготовлена обширная образовательная, развивающая и развлекательная программа: предметные олимпиады, мастер-классы, интеллектуальнотворческие игры и квесты, круглый стол на развитие коммуникативных навыков.
Организаторы проектов отметили высокий уровень подготовки и эрудиции луганских школьников. Например, одиннадцатиклассник луганской школы № 18 просто удивил жюри многогранностью своих талантов, дважды став лауреатом 1-й степени за защиту научно-исследовательских работ по физике и техническому творчеству.
Надо сказать, что работа в секциях не была распределена по возрастным категориям. Наравне со старшеклассниками защищали свои научные труды и совсем юные ученые. Ученица 4-го класса лингвистической гимназии № 36 им. маршала Г.К. Жукова Ксения Турчаева стала лауреатом 2-й степени за защиту научно-исследовательской работы по английскому языку и английскому фонетическому конкурсу. Кроме того, девочка победила в творческом конкурсе вокального мастерства, оставив о себе незабываемые впечатления у слушателей.
По итогам интеллектуальной работы юные луганчане были награждены дипломами победителей и лауреатов разных направлений и секций.
Пока ребята состязались в интеллектуальных турнирах, педагоги проходили обучение в рамках семинара «Особенности проектной и исследовательской деятельности учащихся». Культура - Сегодня, 18:13 58
Отчет о поездке со слов руководителя группы методиста Луганского информационно-методического центра, координатора Луганского городского научного общества учащейся молодежи Екатерины Чернопятко опубликовала газета «Жизнь Луганска».
Эти мероприятия проходили с 19 по 21 февраля в г. Обнинске в рамках двух больших проектов Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего».
Данные проекты ежегодно проходят в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации.
Более 300 одаренных ребят приехали в Обнинск из разных уголков Российской Федерации: Рязани, Калуги, Иркутска, Самары, Уфы, Якутска и многих других городов, чтобы провести три незабываемых дня в подмосковном парке-отеле «Яхонты-Таруса», где они делились идеями, общались и приобретали новые знания и опыт защиты научно-исследовательских работ.
Для ребят была подготовлена обширная образовательная, развивающая и развлекательная программа: предметные олимпиады, мастер-классы, интеллектуальнотворческие игры и квесты, круглый стол на развитие коммуникативных навыков.
Организаторы проектов отметили высокий уровень подготовки и эрудиции луганских школьников. Например, одиннадцатиклассник луганской школы № 18 просто удивил жюри многогранностью своих талантов, дважды став лауреатом 1-й степени за защиту научно-исследовательских работ по физике и техническому творчеству.
Надо сказать, что работа в секциях не была распределена по возрастным категориям. Наравне со старшеклассниками защищали свои научные труды и совсем юные ученые. Ученица 4-го класса лингвистической гимназии № 36 им. маршала Г.К. Жукова Ксения Турчаева стала лауреатом 2-й степени за защиту научно-исследовательской работы по английскому языку и английскому фонетическому конкурсу. Кроме того, девочка победила в творческом конкурсе вокального мастерства, оставив о себе незабываемые впечатления у слушателей.
По итогам интеллектуальной работы юные луганчане были награждены дипломами победителей и лауреатов разных направлений и секций.
Пока ребята состязались в интеллектуальных турнирах, педагоги проходили обучение в рамках семинара «Особенности проектной и исследовательской деятельности учащихся». Культура - Сегодня, 18:13 58
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