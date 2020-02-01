Какая зарплата у губернатора Луганщины и из чего она состоит



Издание Свои.City рассказало, сколько получает глава Луганской области и его заместители и из чего состоит заработок чиновников.

Так, издание отправило запросы в Луганскую ОГА о зарплате в январе 2020 года руководящего аппарата облгосадминистрации.

В частности, сейчас руководящий штат Луганской ОГА минимальный — глава области, его заместитель и руководитель аппарата. Зарплата чиновников состоит из оклада и надбавок, которые в общей сумме значительно выше оклада.

В январе глава Луганской ОГА Сергей Гайдай получил 44 109,96 грн. Из них сам оклад — 35 520 грн, надбавка за выслугу лет — 3 196,80 грн. и за доступ к гостайне — 5 328 грн.

У заместителя главы Луганской ОГА Екатерины Безгинской общие начисления по заработной плате в январе 2020 года составили 59 787,57 грн. Из них: оклад — 26 428,58 грн., надбавка за выслугу лет — 13 214,28 грн., за интенсивность — 15 857,14 грн. и премия 7 928,57 грн. Из зарплаты чиновника вычли 3 703,09 грн. после перерасчета зарплаты за декабрь 2019 года .

А вот руководитель аппарата Луганской ОГА Ирина Калинина получила 56 265,16 грн., из которых: оклад — 22 200 грн., надбавка за ранг — 700 грн., за выслугу лет — 11 100 грн., за доступ к гостайне — 2 220 грн., за интенсивность — 13 320 грн., премия — 6 660 грн.

Как видно, итоговый заработок чиновника во многом зависит от надбавок. За их счет итоговая сумма может вырасти в 2,5 раза от изначального оклада. Впрочем, размер надбавок зависит от размера должностного оклада, пишет издание. Новости Региона - Сегодня, 18:00 15 Сколько официально получает председатель Луганской облгосадминистрации и его ближайшие коллеги узнали журналисты.Издание Свои.City рассказало, сколько получает глава Луганской области и его заместители и из чего состоит заработок чиновников.Так, издание отправило запросы в Луганскую ОГА о зарплате в январе 2020 года руководящего аппарата облгосадминистрации.В частности, сейчас руководящий штат Луганской ОГАминимальный — глава области, его заместитель и руководитель аппарата. Зарплата чиновников состоит из оклада и надбавок, которые в общей сумме значительно выше оклада.В январе глава Луганской ОГАполучил 44 109,96 грн. Из них сам оклад — 35 520 грн, надбавка за выслугу лет — 3 196,80 грн. и за доступ к гостайне — 5 328 грн.У заместителя главы Луганской ОГАобщие начисления по заработной плате в январе 2020 года составили 59 787,57 грн. Из них: оклад — 26 428,58 грн., надбавка за выслугу лет — 13 214,28 грн., за интенсивность — 15 857,14 грн. и премия 7 928,57 грн. Из зарплаты чиновника вычли 3 703,09 грн. после перерасчета зарплаты за декабрь 2019 года .А вот руководитель аппарата Луганской ОГАполучила 56 265,16 грн, из которых: оклад — 22 200 грн., надбавка за ранг — 700 грн., за выслугу лет — 11 100 грн., за доступ к гостайне — 2 220 грн., за интенсивность — 13 320 грн., премия — 6 660 грн.Как видно, итоговый заработок чиновника во многом зависит от надбавок. За их счет итоговая сумма может вырасти в 2,5 раза от изначального оклада. Впрочем, размер надбавок зависит от размера должностного оклада, пишет издание. Новости Региона - Сегодня, 18:00 15

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