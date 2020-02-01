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Из-за сильного ветра в Лутугино могло пострадать здание автовокзала

robot Сегодня, 18:150Новости
Из-за сильного ветра в Лутугино могло пострадать здание автовокзала
В Лутугино из-за сильных порывов ветра упала и зацепилась за дерево громоотводная металлическая вышка.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Вышка высотой около 15 метров и весом приблизительно в тонну находилась возле здания автостанции и могла в любой момент рухнуть на него.
Совместно с коммунальщиками спасатели распилили вышку на части и убрали в безопасное место. Никто не пострадал. Происшествия - Сегодня, 17:53 54

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